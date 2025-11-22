Flash
Vídeos: Colisão entre motocicletas deixa dois homens feridos em Sena Madureira
Vítimas desmaiaram após o impacto e foram resgatadas por moradores até a chegada do Samu
Uma colisão entre duas motocicletas deixou os condutores Gelson Camurça e Odicim Santos feridos na tarde deste sábado (22), no km 25 do Ramal Cassirian, sentido Sena Madureira–Rio Branco.
Segundo moradores da região, o impacto foi tão forte que ambos chegaram a desmaiar, recuperando a consciência minutos depois. Gelson sofreu uma possível fratura no maxilar e chegou a ficar enforcado pelo próprio capacete, sendo rapidamente ajudado pela população. Odicim teve diversas escoriações pelo corpo.
Os moradores prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois foram encaminhados ao Hospital João Câncio Fernandes para avaliação médica e podem ser transferidos ao Pronto-Socorro de Rio Branco caso fraturas mais graves sejam confirmadas.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Militar.
Bocalom leva café, prestigia produtos locais e reforça união dos municípios no Encontro Agrofamiliar em Acrelândia
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou neste fim de semana do 1º Encontro Agrofamiliar de Acrelândia, evento que reuniu produtores, autoridades e representantes de diversas cidades acreanas para valorizar o agronegócio e a agricultura familiar.
Durante o encontro, Bocalom apresentou o novo Café Bocalom, produto que leva sua experiência de décadas e simboliza o incentivo à produção local. Ele também visitou os estandes de produtores, degustou cafés, doces e uma cachaça mineira com jambu, elogiando o potencial das cadeias produtivas do Acre.
“Pensa numa cachaça boa: Mineira Jambu. Isso é de Acrelândia”, brincou o prefeito, destacando o talento dos produtores locais e a importância de dar visibilidade ao que é feito no interior.
O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, agradeceu a presença de Bocalom e enalteceu sua atuação à frente da Amac. “Bocalom tem sido um parceiro e um protagonista importante para Acrelândia. Ele tem mostrado o quanto os municípios podem crescer quando trabalham unidos”, afirmou.
A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) também marcou presença e fez questão de elogiar o gestor da capital acreana. “A gestão de Rio Branco é exemplo de eficiência e parceria. É uma alegria ver o prefeito Bocalom sempre apoiando os demais municípios, incentivando a produção e o desenvolvimento local”, destacou a parlamentar.
Tião Bocalom afirmou estar satisfeito com o fortalecimento do diálogo entre os municípios e a valorização do produtor rural. “Fico muito feliz em participar deste momento. É o primeiro de muitos que virão. Como presidente da Amac, quero ver nossos municípios cada vez mais unidos, gerando emprego, renda e oportunidades no campo”, declarou.
Prefeito de Jordão recebe CONCEAC e defende isenção de taxa de iluminação pública para produtores rurais
Encontro tratou de desafios no fornecimento de energia e da necessidade de atualizar consumidores sobre direitos previstos na Resolução 1000
O prefeito de Jordão, Naldo Ribeiro, recebeu na última quarta-feira (19) o representante do Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Acre (Conceac), o jornalista Ivan de Carvalho, para discutir demandas do município relacionadas ao fornecimento de energia elétrica. Durante a visita, o gestor recebeu exemplares do Código do Consumidor e da Resolução 1000 da Aneel, que consolida normas dos serviços de distribuição de energia.
Segundo Naldo Ribeiro, o material vai ajudar a ampliar o entendimento da população sobre seus direitos e sobre os procedimentos para recorrer em casos de irregularidades. “É importante para que todos estejam mais inteirados e atualizados sobre as leis que regem a energia elétrica e sobre como o consumidor pode cobrar melhorias”, afirmou.
O prefeito destacou as dificuldades específicas do município, cuja logística depende do nível do Rio Jordão. Ele lembrou que, no verão, embarcações conseguem transportar até 300 quilos de carga, enquanto no inverno o máximo chega a 22 toneladas. Em ambos os períodos, porém, o trajeto é desafiador para o transporte de postes, equipamentos e insumos necessários à manutenção da rede elétrica.
“Temos uma realidade diferente de outros municípios. Trazer infraestrutura pra cá nunca é simples. Tivemos avanços na rede este ano, mas ainda falta muito para oferecer uma energia de melhor qualidade aos nossos consumidores”, disse Ribeiro. O prefeito reforçou que espera que o Conceac leve as demandas locais para discussão junto à distribuidora.
Durante o encontro, também foi debatida a cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural. Naldo Ribeiro confirmou ser favorável à isenção para produtores rurais, argumentando que as propriedades são dispersas e, em grande parte, não contam com iluminação pública instalada. “Não é justo pagar por algo que não é utilizado. Sou totalmente de acordo com a isenção para quem mora nessas áreas”, declarou.
O representante do Conceac, Ivan de Carvalho, agradeceu a receptividade do prefeito e afirmou que o órgão seguirá acompanhando as necessidades do município. Os municípios de Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil já aderiram à isenção da taxa de iluminação na zona rural.
Filho é morto e filha fica gravemente ferida após ataque da própria mãe em Cobija
Polícia investiga possível relação do caso com problemas de saúde mental
O subcomandante da Polícia Departamental de Pando, coronel José Luis Morales del Castillo, divulgou detalhes de uma tragédia familiar registrada no bairro Madre Nazaria, em Cobija. Uma mulher atacou os próprios filhos com uma faca, resultando na morte de Russel T. C., de 25 anos, e deixando gravemente ferida a jovem Araceli T. C., de 19 anos.
Segundo o exame físico preliminar, Russel apresentava duas perfurações por arma branca. A irmã, Araceli, foi socorrida e permanece internada no Hospital Roberto Galindo Terán, onde recebe atendimento médico especializado devido à gravidade dos ferimentos.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mãe em estado de choque, incapaz de falar ou responder aos agentes. Ela também foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.
As autoridades investigam as motivações do ataque e não descartam a possibilidade de que o episódio esteja ligado a problemas de saúde mental. A Polícia segue coletando depoimentos e reunindo informações para esclarecer completamente o caso.
