Vídeos: Colisão entre motocicletas deixa dois homens feridos em Sena Madureira

Encontro tratou de desafios no fornecimento de energia e da necessidade de atualizar consumidores sobre direitos previstos na Resolução 1000

O prefeito de Jordão, Naldo Ribeiro, recebeu na última quarta-feira (19) o representante do Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Acre (Conceac), o jornalista Ivan de Carvalho, para discutir demandas do município relacionadas ao fornecimento de energia elétrica. Durante a visita, o gestor recebeu exemplares do Código do Consumidor e da Resolução 1000 da Aneel, que consolida normas dos serviços de distribuição de energia.

Segundo Naldo Ribeiro, o material vai ajudar a ampliar o entendimento da população sobre seus direitos e sobre os procedimentos para recorrer em casos de irregularidades. “É importante para que todos estejam mais inteirados e atualizados sobre as leis que regem a energia elétrica e sobre como o consumidor pode cobrar melhorias”, afirmou.

O prefeito destacou as dificuldades específicas do município, cuja logística depende do nível do Rio Jordão. Ele lembrou que, no verão, embarcações conseguem transportar até 300 quilos de carga, enquanto no inverno o máximo chega a 22 toneladas. Em ambos os períodos, porém, o trajeto é desafiador para o transporte de postes, equipamentos e insumos necessários à manutenção da rede elétrica.

“Temos uma realidade diferente de outros municípios. Trazer infraestrutura pra cá nunca é simples. Tivemos avanços na rede este ano, mas ainda falta muito para oferecer uma energia de melhor qualidade aos nossos consumidores”, disse Ribeiro. O prefeito reforçou que espera que o Conceac leve as demandas locais para discussão junto à distribuidora.

Durante o encontro, também foi debatida a cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural. Naldo Ribeiro confirmou ser favorável à isenção para produtores rurais, argumentando que as propriedades são dispersas e, em grande parte, não contam com iluminação pública instalada. “Não é justo pagar por algo que não é utilizado. Sou totalmente de acordo com a isenção para quem mora nessas áreas”, declarou.

O representante do Conceac, Ivan de Carvalho, agradeceu a receptividade do prefeito e afirmou que o órgão seguirá acompanhando as necessidades do município. Os municípios de Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil já aderiram à isenção da taxa de iluminação na zona rural.

