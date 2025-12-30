VÍDEOS: Câmeras flagram furto de lixeira no conjunto Castelo Branco, em Rio Branco

O Rio Acre continua em elevação em quase todo o estado, registrando em dezembro uma cheia que não ocorria há mais de 50 anos, segundo a Defesa Civil estadual. Diante desse cenário, o governo do Estado atua de forma integrada com órgãos e instituições vinculados direta ou indiretamente à agenda ambiental e à proteção social, executando um plano de contingência com ações coordenadas para garantir a segurança das pessoas atingidas, reduzir riscos e assegurar assistência imediata às populações mais vulneráveis.

Para informar a população e fornecer subsídios às instituições sobre a cheia, incluindo dados de acolhimento, contatos emergenciais, níveis dos rios e índices de chuva, a Agência de Notícias do Acre passou, a partir deste domingo, 28, a divulgar diariamente o Boletim da Enchente. Os dados publicados poderão sofrer alterações ao longo do dia, em razão da rapidez com que o fenômeno evolui. O governo do Acre decretou situação de emergência de nível 2 nos municípios de Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, em razão das inundações provocadas pelo aumento expressivo do volume de chuvas e pela elevação dos níveis dos rios Acre, Purus e Tarauacá. O Decreto nº 11.812, publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira, 29, foi assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis, e tem validade de 180 dias.

Nível dos rios

O Rio Acre na capital ultrapassou a cota de transbordo (14m) no sábado, 27. O Estado está em alerta e intensificou o monitoramento dos rios em todo o território acreano. Nesta terça-feira, 30, o manancial registrou 15,35m na medição das 9h.

Nível do Rio Acre e de seus principais afluentes, em metros, às 6h (30/12):



Aldeia dos Patos (declínio): 2,31m

Assis Brasil (declínio): 3,56m

Brasileia e Epitaciolândia (declínio): 3,97m

Xapuri (declínio): 7,94m

Capixaba (declínio): 9,95m

Riozinho do Rola (elevação): 15,21m

Rio Branco (estabilidade): 15,36m

Porto Acre (elevação): 12,71m

Sena Madureira (declínio): 13m

Manoel Urbano (elevação): 11,62m

Santa Rosa do Purus (estabilidade): 9,42m

Porto Walter (elevação): 8,27m

Cruzeiro do Sul (elevação): 9,74m

Tarauacá (elevação): 10,13m

Feijó (elevação): 12,08m

Plácido de Castro (elevação): 12,56m

Acolhimento

Devido às inundações, o Estado mantém oito abrigos em funcionamento. No total, pelo menos 758 pessoas, distribuídas em 241 famílias, foram diretamente atingidas pela cheia. Destas, 443 pessoas (153 famílias) estão desabrigadas, acolhidas em estruturas montadas pelo Estado, enquanto outras 315 pessoas (88 famílias) encontram-se desalojadas, hospedadas em casas de parentes ou amigos.

Ações realizadas

Visita ao abrigo;

Monitoramento das famílias no abrigo;

Informações repassadas à Diretoria de Vigilância em Saúde Municipal;

Elaboração de comunicado de evento;

Divulgação desse comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) estad ual;

(Cievs) estad Acompanhamento com a Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, quanto à entrada de novas famílias no abrigo e abertura de novos abrigos.

Volume de chuvas

Não houve chuvas significativas segundo a plataforma de coleta de dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Porém, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) ainda considera alto o risco hidrológico de continuidade do processo de inundação do Rio Acre e de seus afluentes, na Região Geográfica Intermediária de Rio Branco (AC). As estações do município seguem registrando níveis críticos.

Contatos emergenciais

Em caso de necessidade para retirada de famílias ou qualquer outra demanda, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do 193 – canal principal para resgates, salvamentos e situações de risco à vida.

Há ainda o canal da Polícia Militar 190 – para auxílio em segurança pública e apoio logístico durante o período de cheia.

Órgãos envolvidos

Com a coordenação da Casa Civil e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Comdec), diversos órgãos estão envolvidos, entre eles: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Polícia Militar do Acre (PMAC), Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Agricultura (Seagri), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) e Secretaria de Governo (Segov). Outras secretarias e autarquias também serão recrutadas, caso haja necessidade.

Cuidados com a rede elétrica

A Energisa orienta os clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia.

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia, para evitar acidentes e garantir a segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas, além da população.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (68) 99233-0341 ou Call Center 0800-647-7196.

