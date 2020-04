Ferramenta quer manter jovens menos ociosos em casa durante o distanciamento social

As primeiras videoaulas para alunos da rede pública de ensino do Acre serão disponibilizadas na ferramenta Educ Acre a partir deste final de semana, informou a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE).

A ideia é manter menos ociosos em casa os mais de 150 mil estudantes durante o distanciamento social em decorrência da pandemia de coronavírus, que já infectou cerca de 100 pessoas no Acre, matando pelo menos quatro delas.

Os conteúdos a serem inseridos na ferramenta não irão contar como aula normal por não haver legislação que permita esse tipo de atividade como parte da carga horária do ano letivo.

O objetivo, de acordo com o secretário Mauro Sérgio, é garantir a não interrupção completa do acesso à edução pública enquanto durar a epidemia.

As aulas presenciais foram suspensas no dia 17 de março, assim que foram confirmados os três primeiros casos da doença no estado, e seguem paralisadas pelo menos até o dia 30 de abril.

Os estudantes poderão acompanhar as videoaulas pelo celular, computador ou tablet. Em breve, os conteúdos também devem ser transmitidos pela TV, como forma de fazer chegar o trabalho aos jovens que não têm acesso à internet.

Os materiais estão sendo gravados nos estúdios da TV Aldeia pelos próprios professores da rede pública de ensino, sob a supervisão da equipe técnica da Secretaria de Educação.

São mais de 450 escolas com atividades suspensas desde o início da pandemia, sendo 300 rurais e 178 urbanas.

