VÍDEO: Violência marca cavalgada em Sena Madureira
Homem é esfaqueado durante evento tradicional e levado ao hospital em estado delicado
A cavalgada realizada em Sena Madureira, na noite deste sábado (20), terminou em violência. Um homem foi ferido a golpes de faca após um desentendimento durante o evento e precisou de atendimento médico de urgência.
Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida na região do abdômen. Populares prestaram os primeiros socorros e o conduziram ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento inicial.
Até o momento, a identidade do ferido e do suspeito não foi revelada. Também não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima.
O caso está sob investigação das autoridades locais e poderá ter novas atualizações nas próximas horas.
VÍDEO: Trio armado invade distribuidora de bebidas em Tarauacá e espalha pânico entre clientes e funcionários
Criminosos encapuzados renderam vítimas, roubaram celulares e dinheiro; fuga foi registrada por câmeras de segurança, mas ninguém foi preso até o momento.
Uma distribuidora de bebidas foi alvo de um assalto na noite da última quinta-feira (18), em Tarauacá, interior do Acre. Três homens armados e encapuzados invadiram o estabelecimento, renderam clientes e funcionários e levaram celulares e dinheiro, causando momentos de terror.
Segundo a Polícia Militar, o trio chegou ao local em bicicletas. Um dos criminosos portava uma escopeta e chegou a efetuar um disparo acidental em frente ao comércio durante a fuga. Outro usava uma faca para ameaçar as vítimas.
Ao todo, foram levados quatro celulares — um Redmi Note 12C azul, um Samsung J2 azul, um iPhone 11 e um Motorola G8 — além de cerca de R$ 400 em dinheiro do caixa.
Guarnições da PM realizaram buscas pela região, mas até agora ninguém foi preso. Imagens captadas por câmeras do COPOM mostraram três suspeitos encapuzados circulando pelo bairro Novo por volta da meia-noite.
A Polícia Militar de Tarauacá divulgou os vídeos neste sábado (20) e pede a colaboração da população. Informações que ajudem a identificar os criminosos podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.
10ª edição do Festival do Milho celebra tradição e movimenta a economia de Porto Walter
Sebrae apoia o evento com foco em valorizar os pequenos negócios locais
De 18 a 20 de setembro o município de Porto Walter sedia o tradicional Festival do Milho. Em sua 10ª edição, a feira é realizada pela Prefeitura Municipal, com apoio do Sebrae no Acre, valorizando a comercialização de derivados do milho da região e contribuindo para o desenvolvimento econômico local.
O festival conta com a apresentação de pratos derivados do milho, como pamonha, canjica e bolo. O objetivo é gerar renda, atrair visitantes e movimentar diferentes setores da economia de Porto Walter.
De acordo com a analista do Escritório Regional do Juruá, Vitória Cordeiro, o Sebrae apoia o evento como forma de auxiliar os produtores a valorizarem a cadeia produtiva do milho.
“Temos atuado junto aos produtores durante todo o ano, apoiando desde a organização da cadeia produtiva até a comercialização dos derivados do milho. Estamos presentes para auxiliar os empreendedores, dar visibilidade ao trabalho deles e ampliar as oportunidades de negócios. Ao final do evento faremos um levantamento do faturamento para medir o impacto econômico do festival”, disse.
A exposição contempla uma programação diversificada que celebra a cultura e gastronomia regional com a participação dos pequenos negócios locais, exposições de produtos e artesanato, apresentações culturais e mais.
Prefeitura de Rio Branco intensifica manutenção viária no bairro Raimundo Melo
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou no dia 9 de setembro uma operação de manutenção viária na Rua Edmundo Pinto, localizada no bairro Raimundo Melo. A ação contempla serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico em um trecho de aproximadamente 200 metros.
De acordo com Emanuel Sabrino, apontador de obras da Emurb, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro dias, dependendo das condições climáticas. Segundo ele, os serviços têm sido bem recebidos pela comunidade local, que reconhece os benefícios das melhorias na via, especialmente no que diz respeito à mobilidade urbana e segurança no trânsito.
“É muito importante. A comunidade está satisfeita com a presença da Prefeitura na rua. Todos demonstram carinho e gratidão, e nós estamos empenhados em fazer o melhor para atender às necessidades do bairro”, destacou Sabrino.
A Prefeitura reforça seu compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana e segue atuando de forma contínua para melhorar a qualidade de vida da população.
