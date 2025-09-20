VÍDEO: Violência marca cavalgada em Sena Madureira

Homem é esfaqueado durante evento tradicional e levado ao hospital em estado delicado

A cavalgada realizada em Sena Madureira, na noite deste sábado (20), terminou em violência. Um homem foi ferido a golpes de faca após um desentendimento durante o evento e precisou de atendimento médico de urgência.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida na região do abdômen. Populares prestaram os primeiros socorros e o conduziram ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento inicial.

Até o momento, a identidade do ferido e do suspeito não foi revelada. Também não há confirmação sobre o estado de saúde da vítima.

O caso está sob investigação das autoridades locais e poderá ter novas atualizações nas próximas horas.

