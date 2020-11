O vereador Tom Cabeleireiro (MDB), que nas eleições de 20216 foi um dos mais votados em Sena Madureira, aparece em um vídeo inconformado com a derrota nas urnas, após perder por apenas dois votos.

Tom se elegeu pelo Partido Verde, mas depois acabou se filiando ao MDB, partido do atual prefeito Mazinho Serafim, eleito neste domingo com quase 60% dos votos do município.

“Eu tenho um monte de falhas, mas eu também tenho muitas qualidades. O povo conhece o nosso nome. Nós não temos padrinhos políticos, mas nós temos o povo e Deus em primeiro lugar, que nos honrou”, disse chorando o vereador que deve deixar a cadeira no final do ano de 2020.

Tom, que é cabeleireiro há muitos anos em Sena Madureira, é um vereador com boa atuação no parlamento. Foi um dos poucos a lutar pela reconstrução da rodoviária de Sena, que foi abandonada há muitos anos pelo poder público.

Ele também enfrentou as empresas de ônibus, quando elas deixaram de atender o município sem dar nenhuma explicação.

“Como se não bastasse as péssimas condições da Rodoviária, o ônibus que transportava as pessoas entre Sena e Rio Branco deixou de fazer a linha. A empresa alega que não tinha passageiros, mas vamos averiguar isso com detalhes, afinal de contas a população precisa de opções”, disse ele em matéria publicada no Sena Online, na época.

Veja o vídeo: