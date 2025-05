VÍDEO: Vendedor de temperos é morto a tiros após discussão em frente a distribuidora na Baixada da Sobral

Suspeito, possivelmente sob efeito de drogas, rasgou a calça ao tentar invadir casa e fugiu com as nádegas à mostra; cena foi flagrada por câmeras de segurança

Na noite da última sexta-feira (16), um episódio inusitado chamou a atenção dos moradores de Cruzeiro do Sul e ganhou as redes sociais. Um homem, supostamente sob efeito de entorpecentes, tentou invadir uma residência, mas acabou protagonizando uma cena cômica e constrangedora ao fugir com as nádegas expostas após rasgar a calça.

De acordo com testemunhas, o suspeito tentou pular a cerca de uma casa, mas se atrapalhou e acabou se ferindo. Na tentativa de escapar, não percebeu que o imóvel possuía câmeras de segurança, que registraram o exato momento em que ele fugia correndo pela rua, com parte das roupas rasgadas.

O vídeo rapidamente foi compartilhado nas redes sociais locais e se tornou viral, gerando memes e comentários bem-humorados entre internautas.

A tentativa de furto ocorreu enquanto os moradores estavam fora. Segundo a família, apesar do susto, ninguém ficou ferido e nada foi levado da residência. A Polícia foi informada sobre o caso, mas até o momento o suspeito não foi localizado.



