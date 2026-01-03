Acre
Vídeo: Veículos ficam carbonizados após ataque dos EUA na Venezuela
Ônibus foram incendiados na Base Aérea de La Carlota, perto de Caracas; estrutura do local também foi danificada
Uma transmissão ao vivo da TV estatal venezuelana mostrou diversos veículos de transporte civil incendiados, danos em cercas e colunas de fumaça dentro da base aérea.
Trump afirmou que a operação foi realizada “em conjunto com as forças de segurança dos EUA”, prometendo mais detalhes em uma coletiva de imprensa às 11h (13h, no horário de Brasília) na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida.
Maduro foi capturado por tropas de elite das forças especiais, disse um oficial americano à agência de notícias Reuters.
Sábado será de calor e ventos no Acre, com sol entre nuvens e chuvas rápidas
Previsão aponta tempo quente em todas as regiões do estado, baixa chance de temporais e temperaturas que podem chegar a 34 °C.
O sábado (3) será marcado por tempo quente e ventilado em todas as regiões do Acre. A previsão indica a presença de sol entre nuvens e a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia, com baixa probabilidade de temporais em qualquer microrregião. As informações são do site otempoaqui.com.br.
No leste e sul do estado, que abrangem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima permanece típico do verão amazônico, com calor intenso e ventos que ajudam a reduzir a sensação térmica. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, podendo alcançar de 85% a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas moderadas predominando do noroeste, com variações do norte e oeste.
Já no centro e oeste acreano, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante. O tempo segue quente e ventilado, com períodos de sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais. A umidade mínima fica entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima também varia de 85% a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos predominam do norte, com variações de noroeste e nordeste, mantendo intensidade fraca a calma, com rajadas moderadas.
As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado. As mínimas variam entre 22 °C e 25 °C, enquanto as máximas podem atingir até 34 °C, dependendo da região.
Rubio diz que Maduro é chefe de cartel: “Não é presidente”
Na rede social X, Rubio reforçou que “Maduro não é o presidente da Venezuela”, e sim, um chefe de cartel
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, neste sábado (3/1), que o presidente Nicolás Maduro é chefe do Cartel de los Soles, “organização narco-terrorista que tomou posse de um país”. Maduro foi capturado pelos EUA em uma operação na Venezuela.
Na rede social X, Rubio reforçou que “Maduro não é o presidente da Venezuela”, e sim, um chefe de cartel, que estaria colocando drogas no país norte-americano.
“Maduro NÃO é o Presidente da Venezuela e seu regime NÃO é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de Los Soles, uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país. E ele está sob indiciamento por empurrar drogas para dentro dos Estados Unidos”, pontuou Rubio.
Também nas redes sociais, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, afirmou que Maduro “finalmente enfrentará a Justiça por seus crimes”. No X, Landau alegou que há um “novo amanhecer para a Venezuela” e que o “tirano se foi”.
“Ele agora — finalmente — enfrentará a justiça por seus crimes”, divulgou Landau.
EUA x Venezuela
- Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela.
- O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que capturou o presidente Nicolás Maduro.
- A Embaixada dos EUA em Bogotá afirmou estar ciente diante das explosões em Caracas e pediu para que nenhum norte-americano viaje até a Venezuela por “nenhum motivo e evite as fronteiras da Venezuela com a Colômbia, o Brasil e a Guiana”.
- Desde o início da ofensiva militar norte-americana na região, sob o pretexto de combater o tráfico internacional de drogas, as tensões se prolongaram.
- Em meio ao agravamento do cenário, Maduro passou a ser o principal alvo das ameaças de Trump. Isso porque o presidente da Venezuela é apontado como chefe do Cartel de los Soles — grupo recentemente classificado pelos EUA como organização terrorista internacional.
Trump confirmou ter capturado Maduro e tê-lo levado para fora do país venezuelano. A informação foi divulgada na rede Truth Social. Segundo Trump, o governo norte-americano atacou a Venezuela.
“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, afirmou Trump.
O presidente norte-americano acrescentou que a operação foi realizada em “conjunto com as forças de segurança americanas” e que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje.
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu uma prova de vida de Maduro. Segundo Delcy Rodríguez, ele está desaparecido junto com a primeira-dama Cília Flores.
PRF registra oito acidentes em rodovias federais do Acre durante Operação Natal
Falta de atenção, reação tardia e distância inadequada entre veículos são as principais causas; estado tem um dos menores números da região Norte
O Acre registrou oito acidentes em rodovias federais durante a Operação Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 23 e 28 de dezembro. Segundo o balanço divulgado pela corporação, a maioria das ocorrências está relacionada à falta de atenção do condutor, reação tardia e não manutenção da distância segura entre veículos.
No recorte regional, o Acre aparece entre os estados com menor número de acidentes, ao lado do Amazonas (6), Amapá (5) e Roraima (1). Já Pará (30) e Rondônia (51) concentraram os maiores índices na região Norte durante o mesmo período.
A PRF destacou que, mesmo com números relativamente baixos, os comportamentos de risco seguem sendo observados nas rodovias e reforçou a necessidade de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e uso de equipamentos de segurança. A operação integrou a campanha nacional Rodovida, voltada à redução de acidentes em períodos festivos.
