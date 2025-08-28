VÍDEO: Turistas acreanos salvam ciclista que se afogava na Barra de Gramame, na Paraíba

Por Ingreson Derze – parayba.com.br

Dois turistas acreanos se tornaram heróis nesta terça-feira (27) ao resgatarem um ciclista paraibano que se afogava na Barra de Gramame, em João Pessoa. A ação aconteceu na região onde o rio de Gramame encontra o mar.

Segundo Maycon Prado, um dos turistas, eles perceberam que o ciclista havia tentado atravessar o rio de bicicleta e começou a se afogar. “Foi eu e o Thaylor (natural de Brasiléia/Ac). A gente tava curtindo e tomando banho na barra. Quando chegamos lá, um cara tava tentando atravessar o rio com a bicicleta, mas não conseguiu e começou a se afogar. Todo mundo só gritava, ninguém entrava, só um senhorzinho entrou, e aí a gente entrou também”, contou Maycon.

Com a ajuda de corda e muita força, os turistas conseguiram resgatar o ciclista e até puxar a bicicleta, que ele não largava. Vídeos feitos por populares mostram o momento em que a vítima é retirada da água quase inconsciente, mas com vida. Após o resgate, ele agradeceu emocionado aos jovens que arriscaram suas vidas para salvá-lo.

Maycon detalhou a ação: “Eu peguei a bicicleta e o Thaylor saiu arrastando o cara. Depois de muita luta, um rapaz jogou uma corda e conseguimos sair, puxando ele e a bicicleta.”

A coragem e o rápido raciocínio dos turistas evitaram uma tragédia e chamaram atenção de quem acompanhou o resgate.

VEJA VÍDEO.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários