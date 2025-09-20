VÍDEO: Trio armado invade distribuidora de bebidas em Tarauacá e espalha pânico entre clientes e funcionários

Criminosos encapuzados renderam vítimas, roubaram celulares e dinheiro; fuga foi registrada por câmeras de segurança, mas ninguém foi preso até o momento.

Uma distribuidora de bebidas foi alvo de um assalto na noite da última quinta-feira (18), em Tarauacá, interior do Acre. Três homens armados e encapuzados invadiram o estabelecimento, renderam clientes e funcionários e levaram celulares e dinheiro, causando momentos de terror.

Segundo a Polícia Militar, o trio chegou ao local em bicicletas. Um dos criminosos portava uma escopeta e chegou a efetuar um disparo acidental em frente ao comércio durante a fuga. Outro usava uma faca para ameaçar as vítimas.

Ao todo, foram levados quatro celulares — um Redmi Note 12C azul, um Samsung J2 azul, um iPhone 11 e um Motorola G8 — além de cerca de R$ 400 em dinheiro do caixa.

Guarnições da PM realizaram buscas pela região, mas até agora ninguém foi preso. Imagens captadas por câmeras do COPOM mostraram três suspeitos encapuzados circulando pelo bairro Novo por volta da meia-noite.

A Polícia Militar de Tarauacá divulgou os vídeos neste sábado (20) e pede a colaboração da população. Informações que ajudem a identificar os criminosos podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.

