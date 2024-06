VÍDEO: Tragédia na Transacreana: motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro

Em uma solenidade realizada na tarde desta quinta-feira, 13, no hangar do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (Ciesp), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), demonstrou mais uma vez seu compromisso com a segurança pública do Estado e seus colaboradores, com a entrega de 18 viaturas, 10 motos, coletes balísticos e equipamentos de informática, totalizando um massivo investimento de R$ 8,5 milhões.

A entrega dos materiais inclui cinco caminhonetes 4×4 Mitsubishi L200 Triton, doadas pelo Ministério da Justiça; quatro Fiat Cronos Sedan descaracterizados; nove caminhonetes 4×4 Mitsubishi L200 Triton; e 50 notebooks, fruto da emenda de bancada do senador Alan Rick. Além disso, foram adquiridos 250 nobreaks, 34 estações de trabalho avançadas e 305 coletes balísticos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, além de 10 motos Honda CRF 1100L Africa Twin MT.

O governador Gladson Cameli esteve presente e conduziu o evento ao lado do secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, o senador Alan Rick, e diversas outras autoridades, incluindo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Charles da Silva Santos, e o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre, José Henrique Maciel Ferreira. Também estiveram presentes o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, e a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Eva Evangelista.

O governador Gladson Cameli destacou a importância do investimento contínuo na segurança pública em seu governo.

“Vivemos dias em que investir no sistema integrado de segurança pública é uma prioridade. Esta entrega, somando mais de R$ 8 milhões, fortalece nossas forças de segurança, integrando-as e modernizando seus equipamentos e veículos, além de valorizar cada vez mais o trabalho de nossos colaboradores nesta área de atuação” afirmou Cameli.

Cameli também expressou gratidão ao governo federal, parlamentares e outras entidades pelo apoio contínuo. “A parceria entre o governo federal e nosso governo no Acre tem sido essencial para fortalecer as instituições de segurança pública. Graças a esse apoio, estamos entregando hoje veículos e equipamentos de alto nível,” completou.

Trabalho conjunto que gera resultados

O senador Alan Rick, por sua vez responsável pela emenda de quase R$ 4 milhões que resultou em boa parte dos veículos e equipamentos, ressaltou seu compromisso com a segurança pública desde seu primeiro mandato como deputado federal.

“Desde 2015, destinamos emendas para a aquisição de viaturas, coletes, armamentos e equipamentos essenciais. Estou feliz em poder, junto com o governador, entregar todos esses equipamentos para a segurança pública,” disse Rick.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, mais de R$ 201 milhões foram investidos na segurança pública do Acre durante o governo de Gladson Cameli, valorizando profissionais e trazendo resultados positivos para a sociedade.

“O governo tem fortalecido suas forças de segurança como nunca antes, resultando em redução nos números de mortes violentas intencionais e furtos. A entrega de veículos e equipamentos é crucial para continuar fortalecendo o trabalho das forças de segurança do Estado,” destacou Gaia.

Gaia acrescentou que os recursos para essa aquisição provêm do Fundo Nacional de Segurança Pública, em parceria com a União, além de emendas parlamentares e contribuições do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. “Várias fontes de recursos resultaram nessa importante entrega para as forças de segurança,” concluiu.

Com a participação de diversas autoridades e colaboradores do sistema de segurança pública do Acre, o evento simboliza o compromisso contínuo do governo do Estado em investir na segurança pública, proporcionando melhores condições de trabalho para os agentes e maior segurança para a população. A entrega dos novos equipamentos e veículos é mais um passo importante na construção de um estado mais seguro e preparado para enfrentar os desafios da segurança pública.

