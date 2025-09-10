fbpx
VÍDEO: Trabalhador rural sofre acidente grave durante lida com gado em Assis Brasil

Publicado

58 minutos atrás

em

Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos, foi transferido em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro de Rio Branco após queda de cavalo

Um grave acidente de trabalho foi registrado na tarde desta quarta-feira (10) na zona rural de Assis Brasil, envolvendo o trabalhador rural Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos.

De acordo com familiares, Valdinei perseguia um boi em uma propriedade a cerca de 32 km do município. Durante a descida de uma ladeira, o animal foi laçado, mas puxou o cavalo, que caiu e arrastou o vaqueiro por alguns metros.

A vítima foi socorrida por populares até o hospital de Assis Brasil. Após avaliação médica, devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado o serviço aeromédico, que realizou a transferência de Valdinei intubado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano grave, edema na cabeça e fratura no cotovelo. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

Geral

No Acre, Justiça absolve mulher coagida por ex-companheiro a entrar em presídio com drogas

Publicado

6 horas atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

O Ministério Público do Acre (MPAC) reconheceu a coação moral irresistível e pediu a absolvição da denunciada

Durante a instrução processual, ficou comprovado que a mulher sofria agressões físicas e psicológicas, além de ameaças constantes/ Foto: Ilustrativa

Uma mulher acusada de tentar entrar na Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com drogas escondidas, foi absolvida pela Justiça do Acre. O juiz Eder Viegas reconheceu que ela agiu sob forte coação moral, praticada pelo ex-companheiro, e aplicou ao processo o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O caso ocorreu em março de 2024, quando a acusada foi flagrada levando cerca de 96 gramas de maconha para dentro do presídio, onde o ex-companheiro cumpria pena. Durante a instrução processual, ficou comprovado que a mulher sofria agressões físicas e psicológicas, além de ameaças constantes, que a colocavam em um ambiente de medo e submissão.

Diante desse cenário, o Ministério Público do Acre (MPAC) reconheceu a coação moral irresistível e pediu a absolvição da denunciada, alegando que não havia como exigir dela outra conduta diante do contexto de violência doméstica a que estava submetida.

Na sentença, o magistrado destacou que tanto a materialidade quanto a autoria do crime foram comprovadas, mas ressaltou que também estavam presentes os requisitos legais para excluir a responsabilidade penal. Segundo ele, as ameaças não foram simples intimidações, mas parte de um histórico de violência de gênero que deixou a acusada em total vulnerabilidade.

O juiz ressaltou ainda que as lesões apresentadas pela ré em audiência reforçaram o relato de violência. Para ele, a ação criminosa foi consequência direta da pressão psicológica e física sofrida pela mulher.

Com base nisso, a Justiça acolheu o pedido do MPAC e declarou a absolvição da acusada. A decisão ainda é passível de recurso.

Geral

DPE-AC terá novo concurso para Defensor em 2025: orçamento garantido e salário de R$ 23,2 mil

Publicado

6 horas atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

LOA 2025 do Acre reserva recursos para a carreira; seleção em andamento segue com 11 vagas + CR e 1.022 inscritos pelo Cebraspe. Veja requisitos e etapas usuais

DPE-AC, unidade do Jardim de Alah/Foto: Ascom

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) entrou no radar dos concurseiros: a Lei Orçamentária de 2025 prevê recursos para o concurso de Defensor(a) Público(a). A previsão orçamentária não substitui a autorização formal do edital, mas indica prioridade no planejamento do governo. Paralelamente, segue em andamento o certame anterior, organizado pelo Cebraspe, com 11 vagas imediatas + cadastro de reserva e 1.022 inscritos; a última atualização foi em 5/12/2024, com convocações para exames. A remuneração inicial informada para a carreira é de R$ 23.226,13.

Situação atual

  • Previsto na LOA 2025: há dotação específica para concursos; a abertura/convocação depende de atos administrativos (autorização, banca e edital).

  • Concurso em andamento: 11 imediatas + CR, 1.022 inscritos (Cebraspe), com etapas internas já em curso desde a convocação de 05/12/2024.

Vagas e salário

  • Cargo: Defensor(a) Público(a) do Estado do Acre.

  • Inicial: R$ 23.226,13 (segundo o certame em curso).

  • Vagas: no edital vigente são 11 imediatas + CR; para um novo edital em 2025, o quantitativo será definido quando da autorização.

Requisitos mais comuns (a confirmar no edital)

  • Bacharelado em Direito (diploma reconhecido).

  • 3 anos de atividade jurídica na data da posse (contagem conforme regras do edital).

  • Demais exigências usuais: quitação eleitoral e, se for o caso, militar; idoneidade; aptidão física e mental.

O que costuma contar como “atividade jurídica”

Em defensorias, usualmente são aceitos (exemplos): exercício da advocacia com atos privativos; cargos/funções privativos de bacharel em Direito; magistério superior na área; prática forense com atuação efetiva. A lista e a forma de comprovação são definidas no edital.

Etapas típicas para Defensorias (padrão nacional)

Embora cada edital traga seu desenho, o formato mais comum inclui:

  1. Prova objetiva;

  2. Provas escritas discursivas (peças e questões) com foco nas áreas de atuação;

  3. Prova oral;

  4. Avaliação de títulos;

  5. Investigação social e exames (médicos/psicológicos).

Atenção: confirme sempre no edital específico da DPE-AC/Cebraspe, pois conteúdo e pesos podem variar.

Conteúdos que mais caem

  • Constitucional, Administrativo, Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, Direitos Humanos;

  • Direitos Difusos e Coletivos, Infância e Juventude, Execução Penal, Consumidor, Tributário (noções aplicadas);

  • Princípios institucionais da DPE (Lei Complementar 80/1994 e legislação estadual da DPE-AC).

Estratégia de preparação (prática e direta)

  • Base diária: 3 blocos de 50 min (Constitucional/Adm; Civil/Proc. Civil; Penal/Proc. Penal) + 20 min de Direitos Humanos/Coletivos.

  • Sábado: simulado Cebraspe + correção ativa (mapas mentais).

  • Domingo: revisão leve + peças/prática (15–20 linhas por resposta).

  • Pós-edital: ajuste fino para legislação local e jurisprudência atualizada.

Veja ao longo deste conteúdo mais informações do concurso DPE AC Defensor:

Fonte: Gran Concursos Online
Redigido por ContilNet

Geral

Mulher é agredida e mantida em cárcere por negar relação sexual com o marido no Acre

Publicado

6 horas atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Um homem, identificado pela polícia apenas pela inicial ‘D’, foi preso na noite dessa terça-feira, 9, por manter em cárcere privado e agredir a esposa após a vítima se negar a manter relação sexual com o acusado. O caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, no Acre.

De acordo com a vítima, a discussão iniciou após o marido exigir manter relação sexual e a mulher responder que estava menstruada. Após a negativa, o acusado passou a agredi-la fisicamente, sendo contido pelo filho do casal de 17 anos.

Segundo a vítima, as tentativas de agressão são constantes e ele ainda retém seu dinheiro. Para a polícia, ela também relatou que teme pela própria vida e vida dos filhos. A Polícia Militar deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil.

