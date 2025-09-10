VÍDEO: Trabalhador rural sofre acidente grave durante lida com gado em Assis Brasil

Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos, foi transferido em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro de Rio Branco após queda de cavalo

Um grave acidente de trabalho foi registrado na tarde desta quarta-feira (10) na zona rural de Assis Brasil, envolvendo o trabalhador rural Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos.

De acordo com familiares, Valdinei perseguia um boi em uma propriedade a cerca de 32 km do município. Durante a descida de uma ladeira, o animal foi laçado, mas puxou o cavalo, que caiu e arrastou o vaqueiro por alguns metros.

A vítima foi socorrida por populares até o hospital de Assis Brasil. Após avaliação médica, devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado o serviço aeromédico, que realizou a transferência de Valdinei intubado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações médicas, ele sofreu traumatismo craniano grave, edema na cabeça e fratura no cotovelo. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

Comentários