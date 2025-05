VÍDEO: Trabalhador é resgatado após ficar soterrado durante serviço em rede de água no Acre

Um servidor do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) ficou soterrado nessa terça-feira, 06, durante a realização de um serviço de manutenção na rede de distribuição de água no município de Assis Brasil, interior do Acre. O acidente de trabalho, registrado em vídeo por um morador local, mostra o momento de desespero em que colegas tentam resgatar o trabalhador escavando a terra com as próprias mãos.

As imagens mostram a tensão e o esforço dos colegas para salvar o servidor, que aparenta ter cerca de 30 anos. Apesar da gravidade do incidente, o trabalhador foi retirado com vida e sofreu apenas lesões leves. Ele recebeu atendimento médico no hospital da cidade e teve alta ainda na manhã desta quarta-feira (07).

Ao ac24horas, o Saneacre emitiu nota pública informando que o acidente ocorreu durante o combate a um vazamento em uma rede de água. Segundo o órgão, a instabilidade do solo foi a principal causa do deslizamento que resultou no soterramento, mesmo com a adoção de bancadas de contenção e protocolos de segurança pela equipe técnica.

A autarquia destacou que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a rápida ação dos colegas de trabalho foram decisivos para evitar um desfecho mais grave. A direção também garantiu que o servidor está recebendo apoio e acompanhamento após o ocorrido.

Por fim, o Saneacre afirmou que a equipe de segurança do trabalho já iniciou a apuração detalhada do caso e que medidas serão tomadas para reforçar as normas de segurança nas operações da instituição. “Reafirmamos nosso compromisso com a integridade de nossos servidores e com a prestação de serviços à população com responsabilidade, segurança e transparência”, afirmou Alan Ferraz, diretor de Operações do Saneacre.

Veja a nota pública na íntegra

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) vem a público esclarecer o incidente ocorrido nesta última terça-feira, 06 de maio, no município de Assis Brasil, durante a realização de serviços de manutenção em uma rede de distribuição de água.

Durante o serviço de combate a vazamento, um servidor da autarquia foi soterrado em decorrência de um deslizamento de terra. Apesar das bancadas e dos procedimentos de contenção adotados pela equipe técnica, a instabilidade do solo contribuiu para que o sinistro ocorresse.

Reiteramos que, prontamente, os demais colegas de trabalho atuaram com agilidade e eficiência, conseguindo retirar o servidor com segurança e conduzi-lo ao hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico adequado. Informamos, com alívio, que o servidor recebeu alta já na manhã desta quarta-feira, 07, e se recupera bem, contando com todo apoio e acompanhamento da equipe da autarquia.

O Saneacre reforça que todos os servidores envolvidos utilizavam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e seguiam os protocolos de segurança, o que foi fundamental para evitar consequências mais graves.

A gestão da autarquia, em conjunto com a equipe de Segurança do Trabalho, já iniciou a apuração detalhada do caso e tomará as medidas necessárias para fortalecer ainda mais as diretrizes de segurança nos serviços operacionais.

Reafirmamos nosso compromisso com a integridade de nossos servidores e com a prestação de serviços à população com responsabilidade, segurança e transparência.

Atenciosamente,

Alan Ferraz – Diretor de Operações do Saneacre

VEJA O VÍDEO:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários