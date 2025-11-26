Flash
Vídeo: Taxista e passageiros escapam de tentativa de sequestro na fronteira; dois suspeitos são preso e um está foragido
Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou policiais brasileiros e bolivianos na tarde desta quarta-feira (26) na fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Três homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigaram o motorista, identificado como Gadelha, a seguir em direção ao lado boliviano.
Ao chegar à barreira de controle já em território de Cobija, o motorista conseguiu pedir ajuda às autoridades locais, que interceptaram o carro sobre a ponte internacional. Um vídeo registrou o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o taxista aparece visivelmente abalado.
Segundo as primeiras informações, dois dos envolvidos fugiram em direção à mata e tentaram retornar ao lado brasileiro. Um deles foi alcançado no meio da ponte após ação conjunta que contou com apoio de policiais da Rotam que estavam nas proximidades.
O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram sair do carro em segurança. O preso foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado à delegacia de Epitaciolândia.
As circunstâncias do crime seguem em apuração, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.
Joabe Lira propõe feriado municipal em homenagem ao Dia do Gari em Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 26, um Projeto de Lei que cria oficialmente o Dia Municipal do Gari e estabelece feriado para a categoria no dia 23 de outubro.
A iniciativa, já aprovada pelos parlamentares e encaminhada para sanção do Executivo, altera o calendário oficial de eventos do município e reconhece o papel dos profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção das vias públicas da capital.
O texto também determina que o Poder Público realize ações de conscientização e valorização do trabalho desempenhado pelos garis, incentivando o respeito e o reconhecimento da população.
Com a nova proposta, fica revogada a Lei nº 501, de 17 de outubro de 1984, que tratava anteriormente da data comemorativa. A legislação passará a valer a partir da publicação oficial.
Erosão expõe possível risco estrutural em ponte que liga Brasiléia a Cobija
A ponte Wilson Pinheiro, que conecta Brasiléia (AC) à cidade boliviana de Cobija, voltou ao centro das discussões públicas após uma denúncia apresentada pela vereadora Isabely Araújo (Republicanos) durante a sessão realizada nesta terça-feira, 25, na Câmara Municipal.
A parlamentar exibiu um vídeo gravado por um morador, no qual é possível observar sinais de erosão que podem estar comprometendo a estrutura da ponte, especialmente no trecho localizado no lado boliviano.
A equipe do O Alto Acre esteve no local e constatou que a erosão é visível. Tubulações de esgoto despejam resíduos diretamente sobre as bases de sustentação, deixando partes de concreto expostas. Também foi identificado um desnível e afastamento no acesso à ponte pelo território boliviano, o que acendeu ainda mais o alerta.
Procurada, a Assessoria de Comunicação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou que a responsabilidade de manutenção da ponte foi transferida ao Estado, em parceria com o município, e que uma equipe técnica será enviada para realizar vistoria na área afetada. O órgão afirmou ainda que, caso seja confirmada a necessidade, intervenções emergenciais serão adotadas para garantir a segurança da estrutura e de seus usuários.
A ponte é um dos principais pontos de circulação entre os dois países, com grande fluxo de veículos, pedestres e atividades comerciais, o que torna a situação motivo de preocupação para autoridades e moradores da região fronteiriça.
Deputado Tadeu Hassem cobra urgência no PCCR da Comunicação e anuncia Audiência Pública da LOA
Durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) voltou a cobrar prioridade para a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação, destacando que a categoria sofre há décadas com defasagem salarial e, consequentemente, falta de reconhecimento.
O parlamentar informou que a Secretaria de Comunicação já encaminhou o pedido de atualização do plano e que a Secretaria de Planejamento está finalizando o estudo de impacto financeiro. “São menos de setenta servidores que mantêm de pé uma das áreas mais estratégicas do governo. É hora de olhar para essas pessoas”, declarou Hassem, ressaltando que a valorização da Comunicação deve ser tratada como pauta essencial dentro da discussão orçamentária.
Na mesma oportunidade, o deputado anunciou a realização de uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, marcada para o dia 11 de dezembro, no plenário da Aleac. O evento reunirá representantes dos poderes, órgãos e entidades de classe para debater as metas e prioridades do governo para o próximo ano.
“A LOA é o instrumento que define onde os recursos do Estado serão aplicados. É aqui, neste plenário, que ajustamos, corrigimos e propomos emendas para garantir que o orçamento reflita as necessidades reais da população”, afirmou o parlamentar, reforçando o convite para que os servidores da Comunicação participem da audiência e defendam a inclusão do PCCR no planejamento financeiro do Estado.
