Vídeo: Taxista e passageiros escapam de tentativa de sequestro na fronteira; dois suspeitos são preso e um está foragido

Uma tentativa de sequestro envolvendo um táxi lotação mobilizou policiais brasileiros e bolivianos na tarde desta quarta-feira (26) na fronteira entre Epitaciolândia (AC) e Cobija (BO). Três homens que estavam no veículo teriam anunciado o assalto e obrigaram o motorista, identificado como Gadelha, a seguir em direção ao lado boliviano.

Ao chegar à barreira de controle já em território de Cobija, o motorista conseguiu pedir ajuda às autoridades locais, que interceptaram o carro sobre a ponte internacional. Um vídeo registrou o momento em que um dos suspeitos é detido por policiais bolivianos, enquanto o taxista aparece visivelmente abalado.

Segundo as primeiras informações, dois dos envolvidos fugiram em direção à mata e tentaram retornar ao lado brasileiro. Um deles foi alcançado no meio da ponte após ação conjunta que contou com apoio de policiais da Rotam que estavam nas proximidades.

O motorista e os passageiros não sofreram ferimentos e conseguiram sair do carro em segurança. O preso foi entregue às autoridades brasileiras e encaminhado à delegacia de Epitaciolândia.

As circunstâncias do crime seguem em apuração, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

