Vídeo: Regis foi morto por enforcamento e prisão foi possível pelo crime de ocultação de cadáver
Delegado do Alto Acre confirma que crime teve motivação passional; mulher é acusada de auxiliar na ocultação e transporte do veículo para a Bolívia
O assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil do Acre. Desaparecido por quase uma semana, o corpo do educador foi encontrado em uma cova rasa no município de Epitaciolândia, na região de fronteira.
De acordo com o delegado geral do Alto Acre, Érick Maciel, o principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada por um relacionamento amoroso que não teria sido mais aceito.
As investigações avançaram a partir da análise do computador de Regis, que revelou diálogos com Victor, possibilitando a localização do suspeito. Ao ser interrogado, ele indicou o local onde o corpo havia sido enterrado.
A segunda envolvida, identificada como Marejane Maffi, teria fornecido equipamentos usados para ocultar o cadáver e levado o veículo da vítima para o lado boliviano. O carro foi encontrado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija. Ainda não se sabe se o automóvel foi negociado ou trocado por entorpecentes.
Por enquanto, os dois suspeitos estão presos de forma provisória pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, que pune quem destrói, esconde ou subtrai um corpo com o objetivo de dificultar sua localização ou identificação.
Mais detalhes devem ser divulgados após a audiência de custódia e a conclusão dos laudos periciais.
Prefeito Carlinhos do Pelado investe na recuperação de ramais, pontes e bueiros na zona rural de Brasileia
Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura rural do município, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com a comunidade (fazendas Santa Rita, Santa Lúcia e Barreiro), iniciou no último dia 30 de setembro os trabalhos de recuperação no ramal do Alemão, km 71.
O serviço contempla patrolamento, baluamento, piçarramento, além da recuperação de ponte e instalação de linhas de bueiros que atendem a comunidade em geral.
As melhorias atendem a uma demanda antiga dos moradores e garantem mais qualidade e segurança especialmente para as duas rotas escolares que atendem a Escola Rural de Ensino Infantil Nucleada Francisco Germano e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala.
O secretário municipal de Obras, Josué Elias, destacou o compromisso da gestão com a zona rural. “O nosso prefeito Carlinhos do Pelado não tem parado. São frentes de serviço ativas em vários pontos, sempre dando resposta à população. No ramal do Alemão já iniciamos patrolamento e piçarramento, mas também temos equipes atuando no km 59, na Pedreira; no km 84, ramal Santa Luzia; e no km 19, linha 8. São investimentos que melhoram a mobilidade, o escoamento da produção e a vida dos moradores”, afirmou.
Morador da comunidade, Chiquinho Rodrigues ressaltou a importância das obras. “Essa recuperação é muito importante para todos nós, principalmente para os estudantes que usam o ramal todos os dias. Com estrada melhorada e ponte segura, a gente tem mais tranquilidade e segurança para se deslocar”, destacou.
Além do ramal do Alemão, a Prefeitura de Brasiléia mantém nessa semana outras cinco frentes de trabalho na zona rural, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.
Com uma malha de mais de 2.200 km de ramais que cortam assentamentos do Incra, a Reserva Extrativista Chico Mendes e áreas do Estado e do município, Brasiléia enfrenta grandes desafios para garantir acesso da população e escoação da produção agrícola e do extrativismo dessas localidades. Nesse esforço, a Prefeitura mantém parceria com o Governo do Estado, por meio do Deracre, fortalecendo a infraestrutura e assegurando melhorias constantes para as comunidades rurais.
Polícia Civil de Epitaciolândia desvenda caso do desaparecimento do professor Regis
Suspeito confessou assassinato e indicou local onde teria enterrado o corpo da vítima; perícia foi acionada para confirmação
A Polícia Civil de Epitaciolândia elucidou, na manhã desta quarta-feira (1º), o desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O caso mobilizava familiares, amigos e autoridades desde a última quinta-feira (25), quando ele foi visto pela última vez ao cruzar a fronteira em direção à Bolívia.
Na tarde de terça-feira (30), o veículo de Regis havia sido localizado no lado boliviano, abandonado em um ramal próximo à comunidade de Villa Rosário, a cerca de 16 quilômetros de Cobija, em uma área conhecida como “Barzola”, apontada por autoridades como de uso frequente por criminosos. No carro, não havia vestígios do professor.
Já nesta quarta-feira, após investigações, a polícia chegou a um suspeito, que foi conduzido à delegacia e, durante o interrogatório, confessou ter assassinado o professor. Ele ainda indicou o local onde teria enterrado o corpo, em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e Polícia Civil foram mobilizadas para realizar a escavação e confirmar a identidade do corpo encontrado. O delegado responsável pelo caso, Alex Danny, deve se pronunciar oficialmente a qualquer momento.
O suspeito permanece sob custódia na delegacia de Epitaciolândia. Novas informações poderão ser divulgadas em breve.
Vídeo: Epitaciolândia encerra Setembro Amarelo com caminhada pela valorização da vida
Evento reuniu comunidade, gestores e servidores em ato de conscientização sobre saúde mental
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (30) a caminhada de encerramento das atividades do Setembro Amarelo. A ação reuniu servidores públicos, estudantes, secretários e vereadores em um momento de reflexão e união pela valorização da vida.
Durante o ato, a gestão municipal reforçou a importância do cuidado com a saúde mental, destacando que conversar, compartilhar sentimentos e buscar apoio são passos essenciais para enfrentar desafios. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e toda a rede de saúde do município seguem à disposição da população, oferecendo acolhimento e suporte especializado.
Com a mensagem de que “nenhuma dor é eterna” e de que falar é sempre o melhor caminho, a mobilização reafirmou que, em Epitaciolândia, ninguém está sozinho: a esperança se fortalece quando a comunidade caminha lado a lado.
