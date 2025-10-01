Vídeo: Regis foi morto por enforcamento e prisão foi possível pelo crime de ocultação de cadáver

Delegado do Alto Acre confirma que crime teve motivação passional; mulher é acusada de auxiliar na ocultação e transporte do veículo para a Bolívia

O assassinato do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil do Acre. Desaparecido por quase uma semana, o corpo do educador foi encontrado em uma cova rasa no município de Epitaciolândia, na região de fronteira.

De acordo com o delegado geral do Alto Acre, Érick Maciel, o principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, confessou ter enforcado a vítima após uma discussão motivada por um relacionamento amoroso que não teria sido mais aceito.

As investigações avançaram a partir da análise do computador de Regis, que revelou diálogos com Victor, possibilitando a localização do suspeito. Ao ser interrogado, ele indicou o local onde o corpo havia sido enterrado.

A segunda envolvida, identificada como Marejane Maffi, teria fornecido equipamentos usados para ocultar o cadáver e levado o veículo da vítima para o lado boliviano. O carro foi encontrado abandonado em um ramal, a cerca de 16 km de Cobija. Ainda não se sabe se o automóvel foi negociado ou trocado por entorpecentes.

Por enquanto, os dois suspeitos estão presos de forma provisória pelo crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, que pune quem destrói, esconde ou subtrai um corpo com o objetivo de dificultar sua localização ou identificação.

Mais detalhes devem ser divulgados após a audiência de custódia e a conclusão dos laudos periciais.

