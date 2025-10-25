Flash
VÍDEO: Recém-nascido é dado como morto e acorda durante o próprio enterro em Rio Branco
Família interrompe sepultamento após ouvir choro do bebê; caso gera comoção e investigação por erro médico
Um caso impressionante e comovente chocou os moradores de Rio Branco na manhã deste sábado (25). Um recém-nascido identificado como José Pedro acordou durante o próprio enterro no Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate.
De acordo com o pai, Marcos dos Santos Fernandes, ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais de Pauini (AM) e chegaram à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina, grávida de cinco meses, deu entrada na Maternidade Bárbara Heliodora com sangramento e passou por um parto induzido. Pouco após o nascimento, na noite de sexta-feira (24), o bebê foi declarado morto pela médica obstetra responsável e encaminhado ao necrotério.
Na manhã seguinte, durante o sepultamento, familiares ouviram o choro vindo do caixão e, ao abrirem o saco plástico onde o corpo estava, constataram que o bebê estava vivo. O enterro foi interrompido imediatamente e o recém-nascido levado de volta à maternidade, onde foi internado às pressas na UTI neonatal.
Segundo familiares, o bebê passou toda a noite no necrotério antes de ser levado ao cemitério. O caso foi confirmado por equipes policiais, e os profissionais que atestaram o óbito deverão prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil.
O episódio, que levanta graves suspeitas de erro médico, está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde e pela polícia.
VEJA VÍDEO:
Comentários
Flash
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23, 24, 25 e 26 de outubro o 3º Copão Internacional de Vôlei.
O evento esportivo está acontecendo no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro e reúne 18 equipes, nas categorias masculino e feminino, representando diversos municípios do Estado do Acre, além da participação especial de equipes da Bolívia e do Peru, tornando a competição um verdadeiro intercâmbio esportivo entre países vizinhos.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, idealizador do Copão, destacou a importância do evento e reforçou o convite para que a população prestigie as partidas e incentive os atletas.
“Nossa gestão sempre valoriza e apoia todas as modalidades esportivas. Hoje estamos com a casa cheia no 3º Copão Internacional de Vôlei, mostrando o quanto o esporte tem crescido em Epitaciolândia. Esse é um compromisso nosso: investir e fortalecer o esporte na gestão Sérgio Lopes e Sérgio Mesquita”, enfatizou o secretário.
O Copão Internacional de Vôlei já se consolida como um dos maiores eventos esportivos do Acre, promovendo integração, lazer e valorização dos atletas locais e estrangeiros. A competição promete grandes jogos e muita emoção até o encerramento, no próximo sábado, dia 26 de outubro.
Comentários
Flash
Tadeu Hassem reforça presença na fronteira e acompanha serviços públicos no Km 26 da BR-317
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na zona rural de Brasiléia nesta sexta-feira (24), onde realizou uma série de visitas a serviços públicos localizados no quilômetro 26 da BR-317. A agenda foi publicada pelo parlamentar em suas redes sociais.
Segundo Hassem, a primeira parada foi na Unidade de Saúde Dr. Ricardo Barbosa, onde acompanhou o funcionamento da estrutura municipal. Em seguida, o parlamentar esteve no Centro de Convivência do Idoso, dialogando com a coordenação do espaço sobre as atividades voltadas ao público atendido.
O deputado também visitou duas escolas da região: a Escola Municipal Conci Alves de Melo, que deve receber, nos próximos dias, recursos de emenda parlamentar destinados por seu mandato, e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala. Nas instituições, ele foi recebido por gestores, professores e alunos, com quem conversou sobre as demandas dos locais.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Flash
Prefeitura de Rio Branco prepara um dos maiores Natais da história com tecnologia e inovação
Prefeitura prepara uma das maiores edições do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, com alta tecnologia e decoração concluída até 20 de novembro
O espírito natalino já começa a tomar conta da capital acreana. A Prefeitura de Rio Branco, que desde o início da atual gestão tem promovido o Natal de Vida, Esperança e Dignidade, promete realizar neste ano uma das edições mais grandiosas de todos os tempos.
Com o uso de tecnologia de última geração, a tradicional Casa do Papai Noel já está em fase de construção e o planejamento das decorações segue em ritmo acelerado. A previsão é que a ornamentação da Praça da Revolução esteja concluída até o dia 20 de novembro.
A data oficial de acendimento das luzes será definida pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conforme informou o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira.
A grande novidade deste ano será o show de luzes sincronizado com músicas natalinas, em que as árvores “dançarão” conforme o ritmo das canções, proporcionando uma experiência única e encantadora para toda a família.
Outra inovação é o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de luzes dos anos anteriores, prometendo surpreender o público. Além da Praça da Revolução, todas as regionais de Rio Branco também receberão iluminação especial em LED, garantindo que o clima natalino chegue a todos os cantos da cidade.
Prédios públicos, como a sede da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, também serão decorados com luzes e enfeites temáticos, reforçando o ambiente festivo por toda a cidade.
O secretário Cid Ferreira destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é clara: fazer um Natal ainda mais bonito e tecnológico que os anteriores.
“A cidade vai ficar muito mais bonita do que nos anos anteriores. Essa é a determinação que o prefeito nos passou: queremos fazer um Natal mais bonito e com muita tecnologia. Então, vai ter muito LED, muitas coisas bonitas, como aqui na Praça da Revolução. Vamos decorar todas essas árvores — elas vão parecer dançar, por assim dizer, graças à tecnologia. Também teremos uma árvore de 22 metros, com conexão Wi-Fi para tocar músicas programadas. Já estamos construindo a Casa do Papai Noel e, neste ano, teremos um túnel diferente: antes era um teto de LEDs, agora será um túnel, que vai deixar tudo ainda mais bonito aqui”, afirmou o secretário.
Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de levar alegria, esperança e dignidade à população, celebrando o nascimento de Jesus Cristo com fé, união e muita beleza. O Natal de Rio Branco 2025 promete ser inesquecível, iluminando a cidade e o coração dos rio-branquenses.
Você precisa fazer login para comentar.