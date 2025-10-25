VÍDEO: Recém-nascido é dado como morto e acorda durante o próprio enterro em Rio Branco

Família interrompe sepultamento após ouvir choro do bebê; caso gera comoção e investigação por erro médico

Um caso impressionante e comovente chocou os moradores de Rio Branco na manhã deste sábado (25). Um recém-nascido identificado como José Pedro acordou durante o próprio enterro no Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate.

De acordo com o pai, Marcos dos Santos Fernandes, ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais de Pauini (AM) e chegaram à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina, grávida de cinco meses, deu entrada na Maternidade Bárbara Heliodora com sangramento e passou por um parto induzido. Pouco após o nascimento, na noite de sexta-feira (24), o bebê foi declarado morto pela médica obstetra responsável e encaminhado ao necrotério.

Na manhã seguinte, durante o sepultamento, familiares ouviram o choro vindo do caixão e, ao abrirem o saco plástico onde o corpo estava, constataram que o bebê estava vivo. O enterro foi interrompido imediatamente e o recém-nascido levado de volta à maternidade, onde foi internado às pressas na UTI neonatal.

Segundo familiares, o bebê passou toda a noite no necrotério antes de ser levado ao cemitério. O caso foi confirmado por equipes policiais, e os profissionais que atestaram o óbito deverão prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil.

O episódio, que levanta graves suspeitas de erro médico, está sendo acompanhado pelas autoridades de saúde e pela polícia.

