Vídeo: Quadrilha armada invade farmácia e é presa após cerco policial e perseguição em Rio Branco

Publicado

49 minutos atrás

em

Suspeitos fugiram em carro roubado, entraram no Terminal Urbano e dois acabaram feridos durante troca de tiros

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (13), quatro suspeitos — entre eles um adolescente de 17 anos — após um assalto a uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco. O grupo estaria armado e usou um veículo Volkswagen Gol branco, roubado horas antes, para cometer o crime e tentar fugir.

Segundo o COPOM, diversas guarnições foram mobilizadas para cercar os suspeitos. Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) avistou o veículo e iniciou o acompanhamento. A Força Tática do 2º Batalhão aguardava na Quarta Ponte, pois havia informação de que os criminosos estavam fortemente armados.

Durante a perseguição, a PM relatou que um dos ocupantes teria apontado uma arma em direção aos militares, que responderam com disparos para tentar parar o veículo, que seguia em alta velocidade. Os suspeitos fugiram até o Terminal Urbano, onde entraram com o carro, provocando pânico entre usuários do transporte público.

Após o cerco, quatro envolvidos foram detidos: Jeremias Carneiro da Silva, 19 anos; Wesley da Silva Bispo, 18; Gabriel Rocha Vasques, 18; e um adolescente de 17 anos. Na ação, o menor foi atingido por um tiro na perna, e Jeremias sofreu ferimentos no rosto causados por estilhaços de vidro. Ambos foram socorridos pelo Samu e estão em estado estável.

O veículo usado no crime havia sido tomado de assalto no bairro Canaã. A vítima, um motorista de aplicativo, contou que recebeu uma chamada para corrida até a Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao chegar, foi rendido, amarrado e colocado no porta-malas.

O proprietário da farmácia assaltada esteve na Delegacia de Flagrantes e relatou que o grupo entrou encapuzado, rendeu funcionários e levou pequena quantia em dinheiro, além de quebrar balcões de vidro ao não encontrarem valores maiores.

A Polícia Militar informou que todos os detidos integram uma facção criminosa que atua em Rio Branco. O grupo foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

Colisão entre carretas fecha a BR-364 e espalha gado na pista no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco

Publicado

1 minuto atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Rodovia segue totalmente bloqueada após tombamento; motorista ficou ferido e animais soltos dificultam trabalho das equipes

A BR-364 ficou completamente interditada na noite desta quinta-feira (13) após uma colisão frontal entre duas carretas no km 21, trecho que liga Sena Madureira a Rio Branco. O impacto fez com que um dos veículos tombasse, bloqueando os dois sentidos da rodovia e espalhando animais vivos pela pista.

Segundo relatos de motoristas, a carreta que transportava gado teve a carga projetada para fora, deixando vários bois soltos no local. A situação aumentou o risco de novos acidentes e contribuiu para a formação de um congestionamento que já se estendia por vários quilômetros.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e servidores de apoio trabalham para conter os animais, liberar a rodovia e remover o veículo tombado. Ainda não há confirmação sobre a morte de animais durante o acidente.

Um dos caminhoneiros sofreu fratura no pé e foi levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.

A expectativa das autoridades é de que a rodovia seja liberada ainda durante a madrugada, após a remoção completa da carreta e o manejo do gado que permanece na pista. Até o momento da última atualização, o tráfego seguia totalmente bloqueado.

 

 

Megaoperação da Polícia Civil do Acre combate esquema de exploração de indígenas em Jordão

Publicado

7 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis

Policiais civis do Acre durante a execução da Operação Patrão, em Jordão. Foto: cedida

Uma megaoperação coordenada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, com apoio da Prefeitura de Jordão e da Polícia Militar, foi realizada na última quarta-feira, 12, resultando na desarticulação de um esquema criminoso que explorava financeiramente famílias indígenas beneficiárias do programa Bolsa Família. Batizada de Operação “Patrão”, a ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, prendeu quatro pessoas e conduziu oito indivíduos para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

As investigações, iniciadas há cerca de dois anos, revelaram que comerciantes da região retinham cartões bancários e senhas de indígenas beneficiários do programa, realizando saques dos valores e repassando mercadorias a preços abusivos. O golpe era sustentado pela vulnerabilidade das vítimas, que, em muitos casos, tinham baixa escolaridade e acreditavam que os débitos informados pelos comerciantes eram legítimos.

Cartões do Bolsa Família eram retidos por comerciantes para controlar o benefício de indígenas. Foto: cedida

Durante a operação, foram apreendidos 300 cartões do Bolsa Família, R$ 70 mil em espécie, além de valores em dólar e euro, 6 mil litros de combustível, celulares, máquinas de cartão de crédito, cadernos de anotações, duas espingardas, um revólver, 250 quilos de chumbo e 300 espoletas. Parte do material apreendido, como combustíveis e gás, eram armazenados de forma precária e sem autorização, oferecendo risco à população.

O delegado José Ronério, responsável pela operação, destacou a gravidade das práticas descobertas e a importância da ação conjunta para combater a exploração econômica dos povos indígenas.

“Infelizmente, a retenção de cartões bancários e documentos de indígenas é uma forma contemporânea de exploração, com raízes históricas no antigo sistema de barracão dos seringais, e que ainda persiste em algumas regiões do Acre. Nossa missão é romper esse ciclo, responsabilizando os envolvidos e garantindo a dignidade das comunidades atingidas”, afirmou o delegado.

Para a execução da operação, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre destacou 20 policiais civis para reforçar o efetivo local e garantir a amplitude das diligências. O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis.

“A Operação Patrão é resultado de um trabalho técnico e sensível, que evidencia a importância da atuação policial na defesa das populações tradicionais e indígenas. A Polícia Civil do Acre seguirá firme no combate a toda forma de exploração e na promoção de um ambiente de respeito e legalidade nas relações econômicas do estado”, destacou o delegado-geral.

Os investigados responderão por crimes contra a ordem econômica e ambiental, além de outras infrações identificadas durante o inquérito. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar possíveis novos envolvidos no esquema.

Polícia Civil apreendeu cartões, dinheiro, armas e combustíveis armazenados irregularmente. Fotos: cedidas

Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras

Publicado

9 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis

A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano. Foto: captada 

Com informações do Ministério da Saúde

Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.

A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.

O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.

A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis. Foto: captada 

