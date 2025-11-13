Vídeo: Quadrilha armada invade farmácia e é presa após cerco policial e perseguição em Rio Branco

Suspeitos fugiram em carro roubado, entraram no Terminal Urbano e dois acabaram feridos durante troca de tiros

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (13), quatro suspeitos — entre eles um adolescente de 17 anos — após um assalto a uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco. O grupo estaria armado e usou um veículo Volkswagen Gol branco, roubado horas antes, para cometer o crime e tentar fugir.

Segundo o COPOM, diversas guarnições foram mobilizadas para cercar os suspeitos. Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) avistou o veículo e iniciou o acompanhamento. A Força Tática do 2º Batalhão aguardava na Quarta Ponte, pois havia informação de que os criminosos estavam fortemente armados.

Durante a perseguição, a PM relatou que um dos ocupantes teria apontado uma arma em direção aos militares, que responderam com disparos para tentar parar o veículo, que seguia em alta velocidade. Os suspeitos fugiram até o Terminal Urbano, onde entraram com o carro, provocando pânico entre usuários do transporte público.

Após o cerco, quatro envolvidos foram detidos: Jeremias Carneiro da Silva, 19 anos; Wesley da Silva Bispo, 18; Gabriel Rocha Vasques, 18; e um adolescente de 17 anos. Na ação, o menor foi atingido por um tiro na perna, e Jeremias sofreu ferimentos no rosto causados por estilhaços de vidro. Ambos foram socorridos pelo Samu e estão em estado estável.

O veículo usado no crime havia sido tomado de assalto no bairro Canaã. A vítima, um motorista de aplicativo, contou que recebeu uma chamada para corrida até a Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao chegar, foi rendido, amarrado e colocado no porta-malas.

O proprietário da farmácia assaltada esteve na Delegacia de Flagrantes e relatou que o grupo entrou encapuzado, rendeu funcionários e levou pequena quantia em dinheiro, além de quebrar balcões de vidro ao não encontrarem valores maiores.

A Polícia Militar informou que todos os detidos integram uma facção criminosa que atua em Rio Branco. O grupo foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

