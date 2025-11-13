Acre
Vídeo: Quadrilha armada invade farmácia e é presa após cerco policial e perseguição em Rio Branco
Suspeitos fugiram em carro roubado, entraram no Terminal Urbano e dois acabaram feridos durante troca de tiros
A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (13), quatro suspeitos — entre eles um adolescente de 17 anos — após um assalto a uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa, no Segundo Distrito de Rio Branco. O grupo estaria armado e usou um veículo Volkswagen Gol branco, roubado horas antes, para cometer o crime e tentar fugir.
Segundo o COPOM, diversas guarnições foram mobilizadas para cercar os suspeitos. Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) avistou o veículo e iniciou o acompanhamento. A Força Tática do 2º Batalhão aguardava na Quarta Ponte, pois havia informação de que os criminosos estavam fortemente armados.
Durante a perseguição, a PM relatou que um dos ocupantes teria apontado uma arma em direção aos militares, que responderam com disparos para tentar parar o veículo, que seguia em alta velocidade. Os suspeitos fugiram até o Terminal Urbano, onde entraram com o carro, provocando pânico entre usuários do transporte público.
Após o cerco, quatro envolvidos foram detidos: Jeremias Carneiro da Silva, 19 anos; Wesley da Silva Bispo, 18; Gabriel Rocha Vasques, 18; e um adolescente de 17 anos. Na ação, o menor foi atingido por um tiro na perna, e Jeremias sofreu ferimentos no rosto causados por estilhaços de vidro. Ambos foram socorridos pelo Samu e estão em estado estável.
O veículo usado no crime havia sido tomado de assalto no bairro Canaã. A vítima, um motorista de aplicativo, contou que recebeu uma chamada para corrida até a Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao chegar, foi rendido, amarrado e colocado no porta-malas.
O proprietário da farmácia assaltada esteve na Delegacia de Flagrantes e relatou que o grupo entrou encapuzado, rendeu funcionários e levou pequena quantia em dinheiro, além de quebrar balcões de vidro ao não encontrarem valores maiores.
A Polícia Militar informou que todos os detidos integram uma facção criminosa que atua em Rio Branco. O grupo foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
Acre
Colisão entre carretas fecha a BR-364 e espalha gado na pista no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco
Rodovia segue totalmente bloqueada após tombamento; motorista ficou ferido e animais soltos dificultam trabalho das equipes
A BR-364 ficou completamente interditada na noite desta quinta-feira (13) após uma colisão frontal entre duas carretas no km 21, trecho que liga Sena Madureira a Rio Branco. O impacto fez com que um dos veículos tombasse, bloqueando os dois sentidos da rodovia e espalhando animais vivos pela pista.
Segundo relatos de motoristas, a carreta que transportava gado teve a carga projetada para fora, deixando vários bois soltos no local. A situação aumentou o risco de novos acidentes e contribuiu para a formação de um congestionamento que já se estendia por vários quilômetros.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e servidores de apoio trabalham para conter os animais, liberar a rodovia e remover o veículo tombado. Ainda não há confirmação sobre a morte de animais durante o acidente.
Um dos caminhoneiros sofreu fratura no pé e foi levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.
A expectativa das autoridades é de que a rodovia seja liberada ainda durante a madrugada, após a remoção completa da carreta e o manejo do gado que permanece na pista. Até o momento da última atualização, o tráfego seguia totalmente bloqueado.
Acre
Megaoperação da Polícia Civil do Acre combate esquema de exploração de indígenas em Jordão
O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis
Uma megaoperação coordenada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, com apoio da Prefeitura de Jordão e da Polícia Militar, foi realizada na última quarta-feira, 12, resultando na desarticulação de um esquema criminoso que explorava financeiramente famílias indígenas beneficiárias do programa Bolsa Família. Batizada de Operação “Patrão”, a ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, prendeu quatro pessoas e conduziu oito indivíduos para prestar esclarecimentos à autoridade policial.
As investigações, iniciadas há cerca de dois anos, revelaram que comerciantes da região retinham cartões bancários e senhas de indígenas beneficiários do programa, realizando saques dos valores e repassando mercadorias a preços abusivos. O golpe era sustentado pela vulnerabilidade das vítimas, que, em muitos casos, tinham baixa escolaridade e acreditavam que os débitos informados pelos comerciantes eram legítimos.
Durante a operação, foram apreendidos 300 cartões do Bolsa Família, R$ 70 mil em espécie, além de valores em dólar e euro, 6 mil litros de combustível, celulares, máquinas de cartão de crédito, cadernos de anotações, duas espingardas, um revólver, 250 quilos de chumbo e 300 espoletas. Parte do material apreendido, como combustíveis e gás, eram armazenados de forma precária e sem autorização, oferecendo risco à população.
O delegado José Ronério, responsável pela operação, destacou a gravidade das práticas descobertas e a importância da ação conjunta para combater a exploração econômica dos povos indígenas.
“Infelizmente, a retenção de cartões bancários e documentos de indígenas é uma forma contemporânea de exploração, com raízes históricas no antigo sistema de barracão dos seringais, e que ainda persiste em algumas regiões do Acre. Nossa missão é romper esse ciclo, responsabilizando os envolvidos e garantindo a dignidade das comunidades atingidas”, afirmou o delegado.
Para a execução da operação, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre destacou 20 policiais civis para reforçar o efetivo local e garantir a amplitude das diligências. O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis.
“A Operação Patrão é resultado de um trabalho técnico e sensível, que evidencia a importância da atuação policial na defesa das populações tradicionais e indígenas. A Polícia Civil do Acre seguirá firme no combate a toda forma de exploração e na promoção de um ambiente de respeito e legalidade nas relações econômicas do estado”, destacou o delegado-geral.
Os investigados responderão por crimes contra a ordem econômica e ambiental, além de outras infrações identificadas durante o inquérito. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar possíveis novos envolvidos no esquema.
Acre
Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras
Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis
Com informações do Ministério da Saúde
Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.
A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.
O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.
A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.
