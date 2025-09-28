fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Vídeo: Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de limpeza no Mercado Aziz e entorno

Publicado

19 segundos atrás

em

Mais de 20 colaboradores atuam em parceria com a SEAGRO para garantir limpeza e conservação da região central

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou neste domingo (28) um mutirão de limpeza no Mercado Aziz, Abucater e áreas próximas. A ação contou com a participação de cerca de 20 colaboradores e atendeu a um pedido dos comerciantes da região.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO), dentro do planejamento mensal de serviços voltados para a manutenção da cidade.

Nosso objetivo é garantir que os espaços públicos estejam sempre limpos e bem cuidados”, destacou Roque. (Foto: Val fernandes/Secom)

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou a importância do trabalho conjunto: “Nosso objetivo é garantir que os espaços públicos estejam sempre limpos e bem cuidados. Esse mutirão é uma determinação do prefeito Tião Bocalom e do vice-prefeito Alysson Bestene, em resposta direta às demandas da comunidade, e faz parte do nosso compromisso de oferecer qualidade de vida à população”, afirmou.

O secretário de Agropecuária, Eracídes Caetano, ressaltou o papel da integração entre as secretarias: “Estamos trabalhando lado a lado para atender as necessidades da cidade. Essa ação no Mercado Aziz é um exemplo de como a união de esforços permite alcançar melhores resultados para comerciantes, moradores e visitantes”, declarou.

“Estamos trabalhando lado a lado para atender as necessidades da cidade”, disse Eracides. (Foto: Val fernandes/Secom)

Além do mutirão, a região central de Rio Branco conta diariamente com cerca de 40 colaboradores responsáveis pela varrição e limpeza, garantindo um ambiente adequado tanto para moradores quanto para turistas.
Segundo a gestão municipal, o objetivo é intensificar as ações preventivas antes do período de chuvas, ampliando a higienização dos espaços públicos e assegurando à população um serviço de excelência.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Prefeitura de Rio Branco realiza seletiva de bandas gospel para o Festival da Macaxeira

Publicado

10 minutos atrás

em

28 de setembro de 2025

Por

Evento reuniu 12 bandas na Praça da Revolução e selecionou finalistas para se apresentar no Horto Florestal, no dia 3 de outubro

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, promoveu na sexta-feira (26) e no sábado (27), na Praça da Revolução, a seletiva de bandas gospel que irão se apresentar no Festival da Macaxeira. Ao todo, 12 bandas subiram ao palco para avaliação dos jurados, disputando vagas para o festival que será realizado no próximo dia 3 de outubro, no Horto Florestal.

A seletiva integrou a programação da primeira edição do Festival de Música Gospel, iniciativa inédita dentro do Festival da Macaxeira. Entre os jurados esteve a comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, que destacou a relevância do momento. “Aqui hoje foi uma experiência muito interessante. Eu tenho uma experiência de música de antes de entrar na polícia e a gente nunca perde o vínculo com a comunidade musical, sobretudo com a comunidade gospel. Foi uma disputa acirrada. Acredito que a final vai ser bem competitiva e que a população acreana vai gostar”, afirmou.

“Foi uma disputa acirrada. Acredito que a final vai ser bem competitiva e que a população acreana vai gostar”, afirmou Marta. (Foto: Wilkes Silva/Secom)

Segundo o coordenador de eventos da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (AMEACRE), pastor Celso Costa, o interesse do público foi expressivo, com várias inscrições recebidas. Das bandas participantes, dez serão selecionadas para se apresentar no dia 3 de outubro, no Horto Florestal. “Dia 3, lá no Festival da Macaxeira, nós teremos um festival de música gospel, o primeiro dentro do Festival da Macaxeira, uma iniciativa do prefeito Bocalom. Ficamos felizes com essa realização e, graças a Deus, as bandas gospel responderam, foram muitas inscrições. Daqui saíram 10 bandas que estarão na final, no dia 3”, destacou.

A seletiva integrou a programação da primeira edição do Festival de Música Gospel, iniciativa inédita dentro do Festival da Macaxeira (Foto: Anderson Oliveira/Secom)

De acordo com o diretor de eventos da Fundação Garibaldi Brasil, Genildo Reis, a premiação será um dos grandes atrativos da noite. As cinco primeiras colocadas receberão valores em dinheiro: R$ 5 mil para a primeira, R$ 4 mil para a segunda, R$ 3 mil para a terceira, R$ 2 mil para a quarta e R$ 1 mil para a quinta posição. Além disso, haverá um prêmio especial para a melhor torcida, que ganhará um garrote acompanhado de macaxeira e uma chácara para celebração.

O Festival da Macaxeira será realizado nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Horto Florestal, com uma programação diversificada voltada para a cultura, a gastronomia e a música da região. “Com certeza, só faltava a gente fazer esse festival gospel. E aí a gente está realizando agora dentro do Festival da Macaxeira. Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, fazendo o melhor do nosso festival”, concluiu Genildo.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Independência goleia e o Acre Esporte vence no Estadual

Publicado

9 horas atrás

em

28 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Estadual vai entrar em momento onde jogos passam a ser decisivos

Independência e Acre Esporte triunfaram na rodada deste sábado, 27, no CT do Cupuaçu, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15.

O Independência goleou o Vasco por 7 a 1 e o Acre Esporte venceu o Rei Artur por 2 a 0.

O Tricolor é líder do grupo 5 com 6 pontos e se aproximou da classificação para a segunda fase.

Partida isolada

Chapecoense e AFEX  se enfrentam na segunda, 29, a partir das 14h30, em duelo isolado pela primeira fase do torneio.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Santa Cruz empata com Atlético, é finalista e garante acesso inédito

Publicado

9 horas atrás

em

28 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz e Atlético fizeram um bom jogo, na Arena

O Santa Cruz empatou com o Atlético por 1 a 1 neste sábado, 27, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e ainda garantiu um acesso inédito para Série A do futebol acreano em 2026. Vini fez o gol do Santa Cruz e Joãozinho marcou para o Atlético.

Bom jogo

Santa Cruz e Atlético realizaram um bom jogo desde o início. O meia Ítalo perdeu duas chances para o Santa Cruz.

Aos 47, após uma cobrança de escanteio, Joãozinho cabeceou e fez 1 a 0, Atlético.

Na volta do intervalo, o Santa Cruz pressionou. Aos 12, Mosquito realizou uma bela jogada e cruzou, Mano Walter perdeu sem goleiro a chance do empate.

O Santa seguiu na pressão e o Atlético buscava os contra-ataques. Aos 42, Fábio Bahia fez um grande lance e bateu, no rebote de Denílson, Vini tocou para empatar.

O Galo ainda tentou pressionar nas jogadas aéreas, mas não conseguiu o gol para forçar as penalidades.

Arbitragem limpa

A arbitragem do rondoniense Jonathan Antero merece destaque. O árbitro esteve seguro e sempre estava próximo dos lances para evitar as reclamações. Os auxiliares Renato Aparecido e Tiago Ferreira também realizaram um bom trabalho.

1º ano como profissional

O Santa Cruz garante um acesso no primeiro ano disputando o futebol profissional. A SAF comanda pelo empresário Alan Pinheiro estará na elite e planeja objetivos ainda mais ousados dentro do futebol acreano.

4 e 11

As finais do Estadual da 2ª Divisão entre Santa Cruz e São Francisco serão disputadas nos dias 4 e 11 de outubro na Arena da Floresta.

Comentários

Continue lendo