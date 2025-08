Video: Prefeitura de Rio Branco lança Programa Municipal de Educação Fiscal 2025

A Prefeitura de Rio Branco deu início ao Programa Municipal de Educação Fiscal 2025 nesta terça-feira (5), no auditório da Amac. O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, do secretário municipal de Finanças, Wilson Leite, da chefe de gabinete Kelen Bocalom, do delegado da Receita Federal no Acre, Claudenir Franklin, além de professores e alunos da rede municipal de ensino.

O objetivo do programa é apresentar à comunidade escolar e à sociedade em geral as diretrizes da iniciativa, que visa promover a conscientização sobre a importância da cidadania fiscal, do controle social e da correta aplicação dos recursos públicos.