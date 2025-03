VÍDEO: Prefeitura de Rio Branco intensifica monitoramento do rio Acre e adota medidas de prevenção ao transbordamento

Neste sábado, 08 de março de 2025, a prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de cultura e gerência de esportes, realizou o 1º Campeonato de Baladeira. O evento, que resgatou uma das brincadeiras mais tradicionais da infância, reuniu competidores e espectadores em um clima de descontração e nostalgia.

O projeto, que surgiu como uma forma de relembrar os tempos de criança, foi rapidamente colocado em prática com o apoio da comunidade local. O que parecia uma simples brincadeira ganhou força e contou com o incentivo da vereadora Lucélia Borges e do empreendedor Fábio do Salgado, que estiveram presentes e apoiaram a iniciativa.

A competição foi realizada no pátio do ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, onde mais de 20 participantes demonstraram suas habilidades com a baladeira. O sucesso do evento foi tão grande que já há planos para novas edições do campeonato.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação “Esse campeonato não é apenas uma competição, mas uma forma de resgatar nossas tradições e unir as famílias. A baladeira faz parte da nossa história e é uma brincadeira que ensina precisão, concentração e respeito. É importante que as novas gerações conheçam e valorizem essas práticas, sempre de forma recreativa e responsável”, afirmou o prefeito.

Os quatro melhores atiradores de baladeira foram:

1.⁠ ⁠Charles

2.⁠ ⁠Fagner Fuleragem

3.⁠ ⁠Rossi

4.⁠ ⁠Cirley

Para quem deseja participar da próxima edição, a dica é, compre sua baladeira e comece a treinar. A prefeitura promete ampliar o campeonato e trazer ainda mais novidades para os próximos anos.

Com o sucesso do 1º Campeonato de Baladeira, Brasiléia mostra que, mesmo com o avanço da tecnologia, as brincadeiras tradicionais ainda têm um lugar especial no coração das pessoas.

