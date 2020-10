Os prefeitos foram transferidos para a Capital por determinação do desembargador Roosevelt Queiroz. O marido de Glaucione, o ex-deputado Daniel Neri também foi transferido.

Os prefeitos presos pela Polícia Federal na última semana fizeram exames no IML de Porto Velho na noite desta quinta-feira (1), após chegarem de Ji-Paraná. Gislaine Clemente (São Francisco do Guaporé), Luiz Ademir Schock (Rolim de Moura), Marcito Aparecido Pinto (Ji-Paraná) e Glaucione Maria Rodrigues Neri (Cacoal), foram transferidos para a Capital por determinação do desembargador Roosevelt Queiroz. O marido de Glaucione, o ex-deputado Daniel Neri também foi transferido.

Durante a saída eles cobriram o rosto para a imprensa.

Segundo apurou o rondoniagora.com, os cinco acusados foram levados ao IML da Capital e em seguida para dois presídios distintos. Glaucione e Gislaine estão no presídio feminino. Já os homens ficaram no centro de correição da PM, que funciona dentro do Urso Panda.

