Vídeo: Prefeito Jerry visita ramal Iracema e recebe carinho dos moradores

Acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Martins e do vereador Wermeson Tamburini, o prefeito Jerry esteve na manhã desta terça-feira de carnaval no ramal Iracema. No local o prefeito e seu vice receberam o carinho e reconhecimento do bom trabalho por parte dos moradores.

O prefeito aproveitou para levar um maquinário e fazer um pequeno paliativo no ramal que dá acesso à comunidade.

“Além do trabalho que fizemos durante o verão em todos os ramais do município, nesse período de chuvas sempre atendemos os ramais mais próximos com trabalhos pontuais. Fico feliz pela forma que somos recebidos em todas as comunidades rurais. Isso nos motiva a trabalhar ainda mais para proporcionar melhorias aos homens e mulheres que moram na zona rural”, comentou o prefeito.

