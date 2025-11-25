Acre
Vídeo: Prefeito de Rio Branco realiza visita técnica às obras da ponte sobre o igarapé Caipora
Estrutura de mais de R$ 4 milhões beneficiará moradores da Transacreana e integrará ramais do cinturão verde
Acre
Receita Federal e Anatel deflagram operação Black Friday em rio branco
Em operação conjunta realizada em 25 de novembro de 2025 pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi executada a Operação Black Friday em Rio Branco, com o propósito de coibir a venda de mercadorias não certificadas, falsificadas ou introduzidas irregularmente no país.
A iniciativa foi conduzida pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (DIREP02) da Receita Federal e teve o engajamento de 13 servidores do Acre, Brasília e Rondônia, além de 6 agentes da Anatel.
A ação ocorreu em quatro estabelecimentos comerciais, após atividade investigativa desenvolvida pela área de repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal, e resultou em apreensões em todos os locais fiscalizados, totalizando mais de sessenta volumes de mercadorias.
Diversos artigos sem certificação da Anatel ou do Inmetro foram retidos, como carregadores e acessórios para celulares, devido aos possíveis riscos de choques elétricos, superaquecimento, falhas de desempenho, instabilidade em redes de telecomunicações, explosões e liberação de substâncias nocivas.
Durante as buscas também foram apreendidos selos falsos de certificação da Anatel e dezenas de smartphones e tablets.
O enfrentamento ao contrabando, descaminho e à pirataria vai além de uma questão meramente tributária. Representa um trabalho essencial para garantir a segurança dos consumidores e a confiabilidade das infraestruturas de telecomunicações no país.
A Receita Federal do Brasil e a Anatel exercem sua missão de resguardar os interesses nacionais, proteger a indústria brasileira e a população, uma vez que produtos não homologados, especialmente os eletrônicos, oferecem riscos concretos à segurança dos usuários.
Ações desse tipo também coíbem a competição desleal, preservando os investimentos realizados pelas empresas que atuam legalmente no mercado brasileiro.
Acre
Deracre orienta pedestres e ciclistas sobre travessia na Ponte da Sibéria
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) emitiu orientação para pedestres e ciclistas que utilizam a Ponte da Sibéria, em Xapuri. A travessia deve ser feita exclusivamente pela passarela lateral, medida que, segundo o órgão, busca aumentar a segurança e evitar que pessoas circulem na área destinada aos veículos.
De acordo com o Deracre e o Detran-AC, os ciclistas devem atravessar a ponte conduzindo a bicicleta pela mão, sem pedalar.
A recomendação inclui ainda o respeito à sinalização instalada no local e a orientação para que fotos não sejam feitas no meio da ponte. À noite, o uso de roupas claras ou com elementos refletivos é indicado para melhorar a visibilidade.
As equipes do Deracre permanecem no local orientando os moradores durante o período de adaptação ao novo fluxo. O órgão afirma que cada cuidado é essencial para garantir a segurança de todos que utilizam a estrutura.
Acre
Combustível, calor e doenças sazonais no Acre: guia direto para os próximos 3 a 6 meses
Nos próximos meses, os acreanos devem enfrentar novamente três desafios que já fazem parte da rotina local: combustível caro, calor intenso e aumento de doenças sazonais, como dengue e gripe. Não há controle sobre o preço na bomba nem sobre a sensação térmica que facilmente ultrapassa os 30 °C, mas é possível organizar melhor o orçamento e reduzir riscos à saúde com pequenas rotinas semanais.
Planejamento em três frentes
Quando o período chuvoso se intensifica e o calor aperta, o dia a dia pesa: o carro roda mais, a conta de luz sobe e a farmácia volta a ocupar espaço no orçamento doméstico. Uma forma simples de evitar sustos é dividir o planejamento em três áreas:
- combustível e deslocamento;
- casa, calor e energia;
- saúde e prevenção de doenças.
É aqui que entra uma metáfora curiosa — mas bastante útil — para organizar gastos de um jeito claro e direto.
O que caça-níqueis da Nolimit City ensinam sobre limites de orçamento
No universo dos jogos online, caça-níqueis da nolimit city são conhecidos pela volatilidade: resultados rápidos, variação alta e necessidade de estratégia. Jogadores responsáveis não contam apenas com sorte; definem limite, monitoram cada giro e sabem a hora de parar.
A comparação ajuda a entender o orçamento no Acre nesta época: o mês também é volátil. Um tanque a mais, uma conta de luz estourada ou uma consulta médica inesperada podem desequilibrar tudo.
Usar o termo caça-níqueis da Nolimit City como código na planilha mensal é uma forma prática de lembrar que cada gasto extra precisa de critério. Crie um campo chamado “limite de risco”: é o valor máximo que você aceita gastar além do previsto — combustível adicional, remédios, ventiladores ou entregas por aplicativo. Quando esse limite estourar, é hora de rever prioridades, assim como um jogador responsável encerra a rodada antes de perder o controle.
Combustível: como rodar menos e gastar melhor
Com preços variáveis em Rio Branco e interior, abastecer “no posto da vez” geralmente custa mais caro. Uma estratégia simples:
- escolha 3 ou 4 postos do seu trajeto;
- anote, uma vez por semana, o preço dos combustíveis;
- registre litros abastecidos, valor total e quilometragem.
Em duas semanas já é possível identificar onde compensa mais abastecer e qual é o seu custo médio por quilômetro. Para quem trabalha com o carro, vale criar um pequeno fundo quinzenal de combustível abastecido antes de qualquer gasto supérfluo.
Pequenos ajustes reduzem consumo: pneus calibrados, ar-condicionado usado com critério, porta-malas sem peso desnecessário e rotas planejadas. Em trechos curtos, caminhar nos horários mais frescos ou combinar caronas evita deslocamentos repetidos.
Calor: casa mais fresca, rotina menos cansativa
O calor forte não pesa apenas no conforto: ele também aumenta gastos. Antes do pico da temporada quente:
- limpe hélices dos ventiladores e troque filtros;
- vede janelas com frestas;
- use cortinas para bloquear o sol direto;
- identifique os cômodos mais frescos da casa.
Monte um pequeno “mapa do frescor”: trabalhe, estude ou descanse nos horários em que cada ambiente é mais agradável. Atividades mais pesadas ficam para o começo da manhã ou o fim da tarde.
Para o corpo, siga o básico: hidratação constante, roupas leves e protetor solar. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem evitar o período de maior calor e umidade.
Doenças sazonais: rotina simples que previne problemas
Com chuvas frequentes e altas temperaturas, o Aedes aegypti prolifera com facilidade. Uma rotina semanal evita dor de cabeça:
- esvazie pratos de plantas, baldes e recipientes que acumulam água;
- verifique calhas, ralos e caixas d’água;
- mantenha o quintal limpo e sem entulhos.
Dentro de casa, use telas nas janelas, mosquiteiros e repelente no amanhecer e no entardecer. Em áreas próximas a rios e matas, roupas de manga comprida são uma boa escolha.
Fique atento a sinais como febre alta, dor atrás dos olhos, manchas na pele ou dor de cabeça intensa. Em caso de dúvida, evite automedicação e procure atendimento.
Um calendário realista para 3 a 6 meses
Para que o planejamento caiba no dia a dia, transforme tudo em tarefas simples:
- domingo de manhã: anotar preços do combustível e calibrar pneus;
- um dia fixo da semana: “faxina anti-mosquito”;
- primeiro sábado do mês: revisar caixa d’água e filtros;
- todas as noites: deixar água gelada, protetor solar e itens básicos organizados.
Com esses rituais curtos, o mês deixa de ser imprevisível. Seu orçamento e sua saúde passam a seguir um ritmo mais estável — com limites claros, decisões conscientes e menos “giros aleatórios”, como nos famosos caça-níqueis da Nolimit City usados aqui apenas como lembrete de que planejamento faz diferença, especialmente no período mais crítico do ano no Acre.
