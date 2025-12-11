Vídeo: Prefeito de Brasiléia participa de audiência na Aleac sobre a LOA 2026 a convite do deputado Tadeu Hassem

Gestor afirma que presença reforça voz dos municípios e celebra participação popular na discussão do orçamento

O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado (PP), marcou presença na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a convite do deputado estadual Tadeu Hassem para acompanhar a audiência pública que discute a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O gestor destacou a satisfação de participar pela primeira vez de uma sessão na Casa Legislativa, ressaltando a importância do momento para o município.

“É uma satisfação estar aqui na Assembleia Legislativa a convite do nosso deputado Tadeu Hassem, que representa tão bem nosso Município. Fiquei muito orgulhoso de participar desta sessão sobre o orçamento”, afirmou o prefeito.

Carlinho do Pelado também elogiou a presença das equipes do governo e de diversas categorias profissionais, sindicatos e representantes de segmentos sociais que contribuíram com propostas e reivindicações para a LOA. Segundo ele, a ampla participação reforça o caráter democrático do processo.

“Várias categorias e sindicatos estão aqui para expressar suas opiniões e solicitar ao governo a inclusão de suas demandas. Isso mostra a importância da participação popular nessa grande audiência pública”, destacou.

Questionado sobre a expectativa de avanços para os municípios no orçamento, o prefeito demonstrou otimismo. “Tenho certeza de que haverá uma participação melhor, até porque nossos deputados têm feito o papel de defender os municípios acreanos”, disse.

Representando também a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Carlinho afirmou sentir-se honrado por falar em nome dos 22 prefeitos acreanos durante o debate. “É uma alegria representar os municípios e reivindicar os direitos de todos para o próximo ano”, concluiu.

