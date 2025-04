VÍDEO: Polícia prende nove suspeitos de facção criminosa durante operação em Rio Branco

Uma jovem identificada como Emily foi vítima de uma violenta agressão na manhã deste domingo (6), no bairro Santa Inês, localizado no segundo distrito de Rio Branco. A jovem foi espancada e sofreu diversos ferimentos causados por golpes de faca, sendo encontrada em estado grave.

De acordo com o relato de um morador da região, Emily chegou até sua residência pedindo socorro, com múltiplos ferimentos visíveis, inclusive na cabeça. Assustado com a gravidade da situação, o morador acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Inicialmente, uma equipe de suporte básico foi enviada ao local, mas, diante da gravidade dos ferimentos, foi necessário o envio de uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi estabilizada e encaminhada ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O médico plantonista do Samu, Dr. Toniel Souza, informou que a jovem apresentava perfurações no tórax, braço e um corte contuso na cabeça, indicando um possível traumatismo craniano encefálico (TCE) grave. “A vítima sofreu várias perfurações no tórax, braço e um ferimento corte contuso na cabeça, indicando um TCE grave que pode evoluir. Entregamos a paciente no setor responsável do PS para as devidas condutas da equipe médica plantonista”, relatou o médico.

Até às 10h da manhã, a Polícia Militar ainda não havia sido acionada sobre o caso, e nenhum familiar da jovem havia comparecido ao hospital. A direção do Pronto-Socorro deve acionar a Assistência Social para acompanhar a paciente, diante da gravidade do ocorrido e da ausência de acompanhantes.

O caso deve ser investigado pelas autoridades nas próximas horas, à medida que mais informações forem sendo apuradas.

