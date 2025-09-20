Vídeo: Polícia prende liderança criminosa no bairro Vila Acre, em Rio Branco

Homem é suspeito de mandar execução no Taquari e foi flagrado com arma de fogo

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Aldecir Freitas da Silva, de 47 anos, apontado como liderança criminosa no bairro Vila Acre e suspeito de ser o mandante de uma execução no Taquari. A ocorrência aconteceu na noite deste sábado (20), no Ramal da Garapeira, Travessa Boa Fé, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a equipe recebeu denúncias de moradores de que o suspeito estaria escondido em uma residência, utilizando câmeras de segurança para monitorar a movimentação de viaturas. Havia ainda relatos de que mantinha armas de fogo no local.

Durante o patrulhamento, os militares avistaram Aldecir em frente à casa. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele tentou fugir e se desfez de uma arma, mas foi alcançado e detido. A companheira dele também foi presa, acusada de desacato.

O casal, juntamente com a arma de fogo apreendida, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos legais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários