VÍDEO: Polícia prende líder do PCC no Acre foragido há mais de 10 anos em SP

Acidente ocorreu durante manutenção da rede de água; homem foi socorrido por colegas e está fora de perigo

Um trabalhador identificado como Cleiciano Manchineri da Silva, de 26 anos, de uma empresa terceirizada que presta serviços para o governo estadual sobreviveu após ser praticamente soterrado durante uma obra na cidade de Assis Brasil, na região da tríplice fronteira do Acre. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (6), durante intervenções da SANEACRE — Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre — nas proximidades do prédio do Ministério Público.

De acordo com informações preliminares, os operários estavam trabalhando em um buraco aberto para a troca de canos da rede de abastecimento, quando uma das paredes de barro cedeu e atingiu um dos trabalhadores, que ficou quase totalmente soterrado.

Um vídeo feito por pessoas que estavam no local mostra o momento em que o homem, em estado de desespero, pede socorro e se queixa de dores na coluna, enquanto colegas de trabalho removem o barro para libertá-lo.

Após ser resgatado, o trabalhador foi levado inicialmente à unidade de saúde de Assis Brasil e, em seguida, transferido para o Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia. Ele recebeu atendimento médico e permaneceu em observação, com estado de saúde considerado estável e fora de risco. o Home foi liberado nesta quarta-feira, dia 7.

Confira a nota da SANEACRE na íntegra:

NOTA PÚBLICA

O O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) vem a público esclarecer o incidente ocorrido nesta última terça-feira, 06 de maio, no município de Assis Brasil, durante a realização de serviços de manutenção em uma rede de distribuição de água.

Durante o serviço de combate a vazamento, um servidor da autarquia foi soterrado em decorrência de um deslizamento de terra. Apesar das bancadas e dos procedimentos de contenção adotados pela equipe técnica, a instabilidade do solo contribuiu para que o sinistro ocorresse.

Reiteramos que, prontamente, os demais colegas de trabalho atuaram com agilidade e eficiência, conseguindo retirar o servidor com segurança e conduzi-lo ao hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico adequado. Informamos, com alívio, que o servidor recebeu alta já na manhã desta quarta-feira, 07, e se recupera bem, contando com todo apoio e acompanhamento da equipe da autarquia.

O Saneacre reforça que todos os servidores envolvidos utilizavam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e seguiam os protocolos de segurança, o que foi fundamental para evitar consequências mais graves.

A gestão da autarquia, em conjunto com a equipe de Segurança do Trabalho, já iniciou a apuração detalhada do caso e tomará as medidas necessárias para fortalecer ainda mais as diretrizes de segurança nos serviços operacionais.

Reafirmamos nosso compromisso com a integridade de nossos servidores e com a prestação de serviços à população com responsabilidade, segurança e transparência.

Atenciosamente,

Alan Ferraz – Diretor de Operações do Saneacre

