VÍDEO: Polícia Militar apreende quase 92 kg de drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão em Rio Branco

Operação no bairro Eldorado terminou com três pessoas presas e encaminhadas à DEFLA

Uma ação integrada da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de quase 92 quilos de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 1 milhão, na tarde desta terça-feira (6), em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na região do bairro Eldorado, na parte alta da capital, e terminou com três pessoas presas, que foram encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA).

Segundo a PM, uma guarnição do 3º Batalhão recebeu informações de que suspeitos estariam transportando drogas em um veículo modelo Chevrolet Classic, de cor prata. A partir da denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento para localizar o automóvel.

O carro foi encontrado em um posto de lavagem. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata, o que levou os policiais a solicitarem apoio da guarnição da companhia GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Com a ação conjunta, dois homens e uma mulher foram detidos. Entre os presos está Christian Henrique Sanches Cruz, de 29 anos, natural do Peru, que, segundo a polícia, já possui antecedentes por tráfico de drogas.

Durante as buscas no local, os policiais localizaram quase 92 quilos de drogas, entre skank oxidado e cloridrato de cocaína. Conforme a PM, o material apreendido está avaliado em mais de R$ 1 milhão.

Os três receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidos à DEFLA, juntamente com todo o entorpecente apreendido, para os procedimentos legais. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.

