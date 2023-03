Vídeo: Polícia Militar apreende droga e dinheiro em ação no Bairro Montanhês

Na manhã da última sexta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na região do Carandá, resultando na prisão em flagrante de três pessoas por crimes previstos na lei 10.826/2003, que trata sobre o porte ilegal de armas de fogo.

Durante a ação, duas armas de fogo foram apreendidas, além de uma pequena quantidade de maconha. Segundo informações da polícia, os indivíduos presos possuem envolvimento em atividades criminosas na região.

As investigações que culminaram na operação foram realizadas pela DRACO, que conta com um efetivo especializado no combate às ações criminosas organizadas. A polícia ressaltou a importância de ações como essa para coibir a atuação de criminosos na região, garantindo a segurança e a tranquilidade da população.

As três pessoas presas foram encaminhadas para a Delegacia e autuadas pelos crimes cometidos. A polícia continua com as investigações para identificar possíveis conexões com outras atividades criminosas na região.

