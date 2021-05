Vídeo: Polícia do Acre prende boliviano integrante de quadrilha de puxadores de caminhonetes

Ao final da tarde da última sexta-feira, 07, forças de segurança lograram êxito em prender, na Rua Raimunda Pena, cidadão boliviano, R.L.S, de 47 anos, quando tentava atravessar para Vila Eco Morales, território Boliviano.

R.L.S, já vinha sendo investigado pela Policia Civil por ser o elo de ligação da quadrilha de puxadores de caminhonetes no país vizinho. A função do investigado era agenciar os veículos roubados no Brasil e viabilizar a entrada deles na Bolívia.

O investigado já possui passagem pela policia e já é indiciado por furto e corrupção de menores. Ele é peça chave no esquema de roubos de camionetes na fronteira Brasil-Bolívia.

É ele quem recepta os veículos e contrata os puxadores, já em território boliviano, para que as caminhonetes sejam levadas à cidade boliviana de Ribeiralta, de onde os carros são vendidos para toda a Bolívia.

A ação foi ainda um desdobramento da operação Carretera Cerrada, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar para desmantelar um grupo especializado em roubos de camionetes na fronteira.

Em atenção às normas internacionais, já que a prisão envolve cidadão estrangeiro, a Polícia Civil do Acre já comunicou ao consulado boliviano o cumprimento do mandado judicial.

Comentários