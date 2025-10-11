Acre
Vídeo: Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em menos de 24h após crime em Cruzeiro do Sul
A rápida ação da polícia, que conseguiu identificar e capturar os principais suspeitos em menos de 24 horas após o crime, é resultado de um trabalho investigativo intenso e eficiente realizado pelas equipes do NEIC.
De acordo com as informações apuradas, os dois suspeitos, moradores das comunidades rurais de Santa Luzia e Campinas, ambas próximas ao local do homicídio, teriam atraído João Leilson para uma conversa e o atacado com golpes de faca, resultando na morte imediata da vítima no local da emboscada.
A investigação aponta que a motivação do crime pode estar relacionada a um caso de estupro de vulnerável, supostamente praticado por João Leilson. A vítima do suposto abuso seria parente de um dos autores do homicídio, o que levanta a hipótese de que o assassinato tenha sido um ato de vingança.
Durante a ação policial, os investigadores já realizavam rondas nas imediações do local do crime quando conseguiram identificar e localizar os suspeitos.
O delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, destacou a importância da resposta rápida da polícia e o trabalho minucioso da equipe investigativa.
“Desde o momento em que tomamos conhecimento do homicídio, nossas equipes trabalharam ininterruptamente para identificar os envolvidos. A rápida elucidação do caso demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a justiça e com a segurança da população. Agora, o caso seguirá para a fase judicial, onde os suspeitos responderão pelos atos cometidos,” afirmou o delegado.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e confirmar a motivação exata do homicídio.
Acre tem 17 mil famílias em situação de insegurança alimentar grave, diz levantamento
O estado do Acre registrou aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar durante o ano de 2024.
De acordo com dados do módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a insegurança alimentar grave, quando há privação severa e a fome se torna uma realidade, aumentou de 16 mil para 17 mil lares no mesmo período no Acre.
Ainda segundo o levantamento, o total de domicílios acreanos com algum grau de insegurança alimentar caiu de 84 mil em 2023 para 67 mil em 2024, o que representa uma melhora geral nas condições de acesso a alimentos no estado.
Apesar do aumento da insegurança alimentar grave, o Acre apresentou queda nos níveis leve e moderado de insegurança alimentar. O número de domicílios em insegurança leve caiu de 53 mil em 2023 para 37 mil em 2024, enquanto a insegurança moderada passou de 15 mil para 13 mil lares no mesmo período.
Segunda noite da ExpoEnvira 2025 reúne emoção, cultura e tradição no coração do evento
Eliminatória de montaria em touros, apresentações culturais e atividades do setor agrário marcaram um dia inesquecível da maior feira de Envira.
A ExpoEnvira 2025 viveu nesta sexta-feira (10) uma de suas noites mais intensas e emocionantes. A segunda noite da feira agropecuária e cultural foi marcada por uma programação repleta de energia, talento e tradição com destaque para a eliminatória da competição de montaria em touros, apresentações artísticas e ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio local.
Manhã de saberes e valorização do campo
As atividades começaram logo cedo com a tradicional Feira do Produtor, que movimentou o parque de exposições com produtos frescos, artesanatos e delícias da agricultura familiar. O espaço se firmou como vitrine da produção local, reforçando a importância da economia rural para o desenvolvimento da região.
Durante a manhã também ocorreu o acolhedor Café com Idosos, um momento de integração e celebração da experiência dos pioneiros de Envira. O encontro foi embalado por música ao vivo, criando um clima de alegria e convivência entre gerações.
Além disso, produtores e visitantes participaram de palestras e painéis sobre o setor agrário, que abordaram temas como inovação, sustentabilidade e novas tecnologias para o campo. Especialistas trouxeram perspectivas sobre o futuro do agronegócio na Amazônia, destacando o potencial produtivo e sustentável do município.
Cultura e juventude encantam o público
Quando a noite chegou, a ExpoEnvira ganhou tons de arte e emoção com a apresentação do Liceu de Artes Claudio Santoro, que trouxe ao palco jovens talentos da cidade. O público se encantou com performances de dança, teatro e música, todas executadas por estudantes que mostraram dedicação e amor pela cultura.
O espetáculo foi seguido por atrações regionais, que animaram o público com ritmos locais e muita energia. A valorização dos artistas da terra reforçou o compromisso da ExpoEnvira em promover a identidade cultural e o protagonismo dos talentos envirenses.
Adrenalina e emoção na arena
O ponto alto da noite foi a eliminatória da montaria em touros, um dos momentos mais aguardados da programação. Os peões demonstraram técnica, coragem e muita garra em cada montaria, levantando o público a cada segundo sobre o lombo dos animais.
A disputa segue acirrada, e os melhores competidores garantiram vaga na grande final, que promete fortes emoções nos próximos dias.
Tradição e inovação lado a lado
Com uma programação que une o campo, a cultura e o entretenimento, a ExpoEnvira 2025 segue consolidada como um dos maiores eventos da região do Juruá. Além de fortalecer o agronegócio, o evento celebra o talento, a arte e o espírito comunitário que fazem de Envira um polo de tradição e desenvolvimento.
“A ExpoEnvira é o reflexo do nosso povo: trabalhador, criativo e apaixonado pela sua terra. Ver o parque cheio e o público participando com entusiasmo é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou um dos organizadores.
A ExpoEnvira 2025 continua neste fim de semana com novas atrações, shows musicais, exposições e a grande final da montaria em touros prometendo mais momentos de emoção e celebração para todo o público.
Texto: Fabrício Mendes
Fotos: Aston Mello
Sábado será de tempo quente e ensolarado em todo o Acre
O fim de semana começa com predomínio de sol e calor intenso em todo o Acre neste sábado (11). De acordo com a previsão meteorológica, o tempo será firme, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva na maior parte do estado.
A umidade relativa do ar deve cair para níveis entre 25% e 35% durante a tarde, principalmente nas regiões leste e sul, o que exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será seco e ensolarado, sem previsão de chuva. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.
Já no centro e oeste do estado, que compreende Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será firme e seco, com sol entre nuvens e baixa possibilidade de pancadas isoladas. A umidade deve variar entre 40% e 50% à tarde, e os ventos terão comportamento semelhante ao das demais regiões.
