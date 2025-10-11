Vídeo: Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em menos de 24h após crime em Cruzeiro do Sul

A rápida ação da polícia, que conseguiu identificar e capturar os principais suspeitos em menos de 24 horas após o crime, é resultado de um trabalho investigativo intenso e eficiente realizado pelas equipes do NEIC.

De acordo com as informações apuradas, os dois suspeitos, moradores das comunidades rurais de Santa Luzia e Campinas, ambas próximas ao local do homicídio, teriam atraído João Leilson para uma conversa e o atacado com golpes de faca, resultando na morte imediata da vítima no local da emboscada.

A investigação aponta que a motivação do crime pode estar relacionada a um caso de estupro de vulnerável, supostamente praticado por João Leilson. A vítima do suposto abuso seria parente de um dos autores do homicídio, o que levanta a hipótese de que o assassinato tenha sido um ato de vingança.

Durante a ação policial, os investigadores já realizavam rondas nas imediações do local do crime quando conseguiram identificar e localizar os suspeitos.

O delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, destacou a importância da resposta rápida da polícia e o trabalho minucioso da equipe investigativa.

“Desde o momento em que tomamos conhecimento do homicídio, nossas equipes trabalharam ininterruptamente para identificar os envolvidos. A rápida elucidação do caso demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a justiça e com a segurança da população. Agora, o caso seguirá para a fase judicial, onde os suspeitos responderão pelos atos cometidos,” afirmou o delegado.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e confirmar a motivação exata do homicídio.

