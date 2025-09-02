Extra
VÍDEO: Polícia Civil e PF apreendem 23,8 kg de maconha em operação na zona rural de Brasiléia
Droga estava enterrada às margens de ramal e seria enviada a Rio Branco para abastecer outros Estados
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasileia, e a Polícia Federal resultou na apreensão de 23,85 quilos de maconha nesta terça-feira (2), no Ramal 59, na zona rural de Brasiléia, já na divisa com Sena Madureira.
A operação foi deflagrada após denúncias anônimas que apontavam que drogas oriundas da Bolívia e do Peru estavam escondidas na região para posterior resgate. Durante as diligências, os agentes localizaram os entorpecentes enterrados às margens da estrada, confirmando as informações recebidas.
Segundo as investigações, a maconha seria levada para Rio Branco e, em seguida, distribuída para outros Estados.
O delegado de Polícia Civil, Erick Macil, destacou a importância da integração entre as forças de segurança. “A cooperação entre as instituições é fundamental para o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes. Essa apreensão demonstra que estamos atentos e trabalhando de forma estratégica para desarticular organizações criminosas e impedir que drogas cheguem aos centros de distribuição”, afirmou.
As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo material ilícito e desmantelar a rede criminosa envolvida.
Comentários
Extra
Dia histórico em Brasiléia: Prefeito Carlinhos do Pelado assina ordem de serviço para pavimentação de 13 km do Ramal do Km 19
Nesta terça-feira (02), o município de Brasiléia viveu um momento histórico de celebração. O prefeito Carlinhos do Pelado assinou a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 13 km do Ramal do Km 19, obra que vai beneficiar diretamente mais de 2.000 famílias de 12 comunidades e da Reserva Extrativista Chico Mendes.
A obra contempla as comunidades : Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Ramal Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal. Além de facilitar o acesso ao município vizinho de Epitaciolândia.
Com investimento de R$ 14.340.000,00 ( Quartoze Milhões Trezentos e quarenta mil reais), provenientes de emendas da ex-deputada federal Vanda Milani através do Ministério da Agricultura e Pecuária, o projeto foi elaborado e aprovado ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem e será executado agora pela atual administração municipal.
Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, a obra representa mais do que pavimentação. “Não é apenas massa asfáltica, é dignidade. É garantir que nossos produtores, extrativistas e famílias possam ter o direito e acesso de ir e vim de inverno a verão, com segurança e condições para escoar sua produção de castanha, borracha e açaí. É um dia memorável para Brasiléia e para essas comunidades”, destacou o gestor,” afirmou o gestor.
A solenidade aconteceu na Escola Nucleada Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no Km 19, que também conta com uma Unidade Básica de Saúde próxima.
Além do prefeito, participaram do ato a ex-deputada federal Vanda Milani, o deputado Tadeu Hassem, a ex-prefeita e representante do Governo Fernanda Hassem, o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, vereadores, secretários e lideranças locais.
Vanda Milani, responsável pela destinação de mais de R$ 22 milhões em recursos para Brasiléia ao longo do seu mandato, ressaltou a emoção de ver o resultado do trabalho chegando às comunidades. “Investir aqui significa investir nas famílias. É gratificante ver esse recurso se transformar em dignidade, em melhoria de vida para quem sempre enfrentou lama no inverno e poeira no verão e tendo muitas vezes como único acesso a sua casa através de uma carroça de boi ”, disse a ex-parlamentar.
O presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes, Romário Campelo, destacou os benefícios diretos para os extrativistas. “Essa pavimentação vai assegurar a escoação da produção agrícola e dos produtos da floresta, como a castanha, a borracha e o açaí, além de melhorar o acesso das comunidades isoladas. Esse é um sonho coletivo que começa a se tornar realidade”, enfatizou.
Moradores também compartilharam a alegria. “Com essa obra, teremos acesso mais rápido à escola e ao posto de saúde outros ramais e a cidade. Isso muda a vida da nossa comunidade,” enfatizou Moisés Gomes.
Atualmente, Brasiléia possui cerca de 2.200 km de ramais de barro, sendo 20 km asfaltados em gestões anteriores pelo Governo do Estado. Esta, no entanto, é a primeira vez que a Prefeitura de Brasiléia realiza a pavimentação de um ramal com essa extensão, um marco para a infraestrutura rural do município.
O evento terminou em clima de confraternização entre autoridades e comunidade, celebrando a conquista que promete transformar a trafegabilidade, acesso e a qualidade de vida de todas famílias das comunidades beneficiadas.
Comentários
Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025
OBJETO: “Contratação de empresas para o Fornecimento de serviços de Hospedagem, tendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração.”
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data da Abertura: 15.09.2025 as 08:00h
Retirada do Edital: 02/09/2025 à 15/09/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à quinta-feira de 07h00m as 12h00m das 14h00m às 17h00m e sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 01 de setembro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2025
OBJETO: “contratação de empresa destinada a executar o fornecimento de lanches, refeições tipo ´Coofee Breack, Café da manhã lanches, refeições tipo “self-service” e refeições prontas em embalagem térmica. Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, no âmbito da Prefeitura Municipal de Assis Brasil”
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data da Abertura: 18.09.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 02/09/2025 à 18/09/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à quinta-feira de 07h00m as 12h00m das 14h00m às 17h00m e sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 01 de setembro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Comentários
Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO
A Câmara Municipal de Epitaciolândia – Acre, inscrita no CNPJ sob o número 84.306.562/0001-58, Através de sua Comissão de licitação, informa que está recebendo cotações para o seguinte Processo: Pregão Presencial sob o sistema de registro de preços – SRP.
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a realização de Manutenção de Veiculos, Borracharia Aquisição de Lubrificantes, Pneus e Baterias.
O Prazo para o envio das Cotações é de 05 Cinco dias uteis, a partir de sua publicação.
As Planilhas de cotação deverão ser retiradas através de solicitações via Email: [email protected] das 07 as 13:00 horas, de segunda a sexta feira.
Você precisa fazer login para comentar.