Vídeo: Polícia Civil deflagra megaoperação na fronteira e prende seis suspeitos em Assis Brasil

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma megaoperação em resposta à recente onda de homicídios registrada no município de Assis Brasil, na fronteira com Iñapari, no Peru.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de seis pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, participação em organização criminosa e corrupção de menores.

Entre os alvos, estava D. O. da Silva, conhecido como “Chico”, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região de fronteira e responsável direto por ao menos três homicídios em Assis Brasil, além de outras tentativas de assassinato.

Durante o cumprimento dos mandados, “Chico” foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito — uma pistola calibre 9mm —, corrupção de menores e participação em organização criminosa armada. Outros suspeitos foram detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições de calibre .38, celulares, entorpecentes(incluindo porções suspeitas de ecstasy), balanças de precisão e materiais para embalar drogas.

O delegado Luccas Vianna, que coordenou a operação, destacou o impacto da ação no enfrentamento ao crime organizado na região.

“A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação e integração entre as forças de segurança. Nosso objetivo é restabelecer a ordem em Assis Brasil, prender os responsáveis pelos recentes homicídios e enfraquecer as facções que tentam se instalar na fronteira. Novas ações devem resultar em mais prisões nos próximos dias”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, elogiou o empenho das equipes envolvidas e ressaltou a importância do trabalho conjunto.

“O trabalho das delegacias do Alto Acre demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população, especialmente nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento ao crime precisa ser firme e coordenado. Continuaremos atuando de forma integrada para desarticular organizações criminosas e garantir a paz social”, declarou.

As investigações continuam, e novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias, com prisões de outros envolvidos na organização criminosa que atua na região.

