Vídeo: Polícia busca suspeito de tentativa de homicídio em bar no bairro Eldorado, em Brasiléia

Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus de acusado de liderar ataque que deixou seis mortos no bairro Taquari; réu foi preso em Fortaleza após fugir do Acre.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, nesta semana, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Wellington da Costa Batista, conhecido como “Negro Bala”. Considerado uma das principais lideranças do crime organizado no estado, ele é apontado como um dos mandantes da chacina ocorrida no bairro Taquari, em Rio Branco, em novembro de 2023.

Com a decisão, permanece válida a prisão preventiva decretada pelo juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Segundo as investigações, na noite de 3 de novembro do ano passado, membros do Comando Vermelho invadiram uma residência na Travessa do Sol, com o objetivo de atacar rivais do Bonde dos 13. O confronto terminou com seis mortos: quatro do lado do Comando Vermelho e dois do Bonde dos 13.

Durante a apuração dos fatos, a Delegacia de Homicídios reuniu provas de que Wellington Batista não apenas autorizou o ataque, mas também forneceu armas e apoio logístico aos executores. Foragido da Justiça acreana, ele foi localizado e preso em Fortaleza, no Ceará, em janeiro de 2024, com apoio das forças de segurança locais.

O juiz Robson Aleixo decretou a prisão preventiva de “Negro Bala” pelo duplo homicídio de Adgilson Ferreira da Silva e Valdecir das Graças Batista dos Santos, vítimas do Bonde dos 13, mortos durante a ação criminosa.

