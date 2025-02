VÍDEO; Peruano é baleado acidentalmente durante caça e é transferido para hospital no Acre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), objetivando garantir a segurança viária e a mobilidade urbana durante o “Carnaval da Família 2025”, elaborou os Planos de Operação do Transporte e do Trânsito, visando minimizar os impactos no tráfego e proporcionar maior fluidez nas vias de Rio Branco durante o período momesco.

As festividades ocorrerão entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março de 2025, com eventos programados nas principais áreas da cidade. Portanto foram adotadas medidas estratégicas, incluindo interdições viárias, ajustes na operação do transporte coletivo e divulgação de rotas alternativas para minimizar transtornos e congestionamentos.

O planejamento apresenta rotas alternativas para os coletivos que circulam sentido centro-bairros e bairros-centro no primeiro e segundo distrito da capital. Por exemplo:

As linhas dos bairros Tancredo Neves, Alto Alegre, Mocinha Magalhães, Irineu Serra, São Francisco/Placas, Apolônio Sales/Mangueira, Wanderley Dantas, Apolônio Sales/Altamira, Circular/Morada do Sol/Tropical, e outros, terão seu trajeto temporariamente alterado para a Avenida Ceará.

Já os coletivos das linhas do Segundo Distrito, como por exemplo, Norte-Sul, Santa Maria, Vila Acre, Taquari, Liberdade, 06 de Agosto, entre outros, seguirão temporariamente pela Quarta Ponte e bairro 06 de Agosto.

O documento ressalta ainda que a empresa Ricco Transporte manterá 05 (cinco) veículos reserva para atender qualquer eventualidade, sendo 03 (três) no Terminal Urbano, 01 (um) no Terminal de Integração da Baixada da Sobral e 01 (um) no Terminal de Integração Tucumã/Universitário.

Quanto a interdição das vias, a RBTrans informa que na sexta-feira (28) e no sábado (1º), a interdição das avenidas Getúlio Vargas, na altura do Colégio de Aplicação e Brasil, no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, ocorrerá a partir das 17h. Já no domingo (2) e segunda-feira (3), a interdição acontecerá a partir das 15h e na terça-feira (4), última noite de folia, a interdição ocorrerá ao meio dia.

O órgão municipal informa também que manterá fiscalização em pontos estratégicos da cidade durante a quina carnavalesca.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários