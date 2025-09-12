Vídeo: Pedestre e motociclista ficam feridos em atropelamento no bairro da Paz, em Rio Branco

Acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (12), na Rua Valdomiro Lopes; condutor da moto foi levado ao Pronto-Socorro

O pedestre Josué de Lima Sales, de 28 anos, e o motociclista Elissandro de Lima Barros, de 26, ficaram feridos após um atropelamento na noite desta sexta-feira (12), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Josué atravessava a via quando foi atingido por uma motocicleta Honda CG prata conduzida por Elissandro, que seguia no sentido centro-bairro.

Com o impacto, Josué sofreu luxação no ombro, corte na cabeça e escoriações, mas recusou encaminhamento ao hospital após receber atendimento no local. Já Elissandro apresentou corte na cabeça, perda momentânea de consciência e traumatismo cranioencefálico moderado, sendo levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros que passava pela região prestou os primeiros socorros, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e a motocicleta foi removida após os procedimentos de praxe.

