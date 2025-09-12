Geral
Vídeo: Pedestre e motociclista ficam feridos em atropelamento no bairro da Paz, em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (12), na Rua Valdomiro Lopes; condutor da moto foi levado ao Pronto-Socorro
O pedestre Josué de Lima Sales, de 28 anos, e o motociclista Elissandro de Lima Barros, de 26, ficaram feridos após um atropelamento na noite desta sexta-feira (12), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Josué atravessava a via quando foi atingido por uma motocicleta Honda CG prata conduzida por Elissandro, que seguia no sentido centro-bairro.
Com o impacto, Josué sofreu luxação no ombro, corte na cabeça e escoriações, mas recusou encaminhamento ao hospital após receber atendimento no local. Já Elissandro apresentou corte na cabeça, perda momentânea de consciência e traumatismo cranioencefálico moderado, sendo levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.
Uma guarnição do Corpo de Bombeiros que passava pela região prestou os primeiros socorros, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, e a motocicleta foi removida após os procedimentos de praxe.
PRF apreende mais de 60kg de cocaína que saiu do Acre rumo a Rondônia e detido tinha mandado de prisão em aberto
Um dos conduzidos responderá também pelo delito de usurpação de função pública
A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu 62 tabletes de pasta base de cocaína, nesta sexta-feira (12), durante fiscalização na BR 364, km 759, em Porto Velho. A droga, que vinha do Acre, era transportada em um veículo de passeio e tinha como destino o município de Porto Velho/RO.
No início da abordagem, a equipe policial constatou um mandando de prisão em aberto em desfavor do passageiro. Aprofundadas as buscas no veículo, foram encontradas, dentro do porta-malas, quatro caixas lacradas, contendo o material entorpecente. Os ocupantes apresentaram versões contraditórias a respeito da droga e um dos detidos, inclusive, tentou, infrutiferamente, valer-se de antiga identificação funcional.
Os homens, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal, sob o enquadramento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O passageiro, que possuía em seu desfavor o mandado de prisão, será investigado também pelo crime de usurpação de função pública.
Com informações da PRF
Acreano morre em Porto Velho aos 47 anos após suspeita de parada cardiorrespiratória
Francisco Alves das Chagas foi encontrado sem vida próximo ao alojamento onde estava hospedado, no bairro Nova Esperança
Um homem identificado como Francisco Alves das Chagas, de 47 anos, natural do Acre, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12), em Porto Velho (RO). O caso ocorreu na Rua Pernambuco, bairro Nova Esperança, zona Norte da capital rondoniense.
Francisco estava trabalhando em uma obra na região do aeroporto e foi encontrado sem vida às margens da via, próximo ao alojamento onde se hospedava.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico constatou o óbito no local, sem sinais aparentes de violência. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e a principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por uma parada cardiorrespiratória.
Em Xapuri, bombeiros controlam princípio de incêndio em transformador
Na noite de quinta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um princípio de incêndio em um transformador localizado na Rua Coronel Brandão, no município de Xapuri.
De acordo com a corporação, após o desligamento da rede elétrica pela empresa Energisa, os militares utilizaram a técnica de pacotes de água para resfriar o equipamento, conseguindo controlar a situação de forma rápida e segura.
A ação evitou que o fogo se alastrasse, garantindo a segurança da comunidade.
“Mais uma vez, o trabalho conjunto e a resposta imediata mostraram a importância da prevenção e da pronta resposta em ocorrências dessa natureza”, destacou a equipe dos bombeiros.
