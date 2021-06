Vídeo: Pai tem ataque de fúria ao ver filho baleado após participar de assalto

Caso aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo. Vídeo mostra homem gritando desesperado: “Você não precisa roubar, não”

Um homem teve um ataque de fúria e desespero ao ver o filho baleado após uma tentativa de roubo no sábado (5), no Guarujá, litoral de São Paulo. Policiais militares precisaram conter o homem que não se conformava com a situação do filho.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o rapaz de 18 anos no chão recebendo atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) enquanto o pai esbraveja e joga a carteira contra o jovem.

“A sua mãe te dá rio de dinheiro para você não roubar ninguém. Você ainda vai roubar os outros? Deus me perdoe ainda falar assim. Você não precisa roubar ninguém. A gente dá de tudo pra esse cara”, grita o pai revoltado.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz tentou assaltar um veículo na avenida Lídio Martins Corrêa, por volta das 11h30. As vítimas foram surpreendidas por dois homens que estavam, aparentemente, armados. Um deles conseguiu fugir com a chegada dos policiais e o outro foi baleado na perna esquerda e no ombro do lado direito.

Com ele foi apreendido o simulacro de arma de fogo e o celular de uma das vítimas avaliado em R$ 3 mil reais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Guarujá como roubo tentado.



*Com a colaboração de Vitor Hugo Martins, da Record TV