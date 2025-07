Vídeo: Ônibus escolar com grupo junino pega fogo na AC-40; passageiros escapam por janelas

Veículo da Prefeitura de Senador Guiomard foi completamente destruído por incêndio próximo ao bairro Vila Acre; apenas uma jovem ficou levemente ferida

Um ônibus escolar da Prefeitura de Senador Guiomard foi totalmente destruído por um incêndio na noite deste domingo (6), por volta das 20h, na altura do km 15 da rodovia AC-40, nas proximidades do bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. O veículo transportava integrantes de uma quadrilha junina que retornava de uma apresentação no município de Bujari.

Segundo relatos de testemunhas, as chamas começaram repentinamente na parte traseira do veículo, provocando pânico entre os ocupantes. Muitos precisaram sair pelas janelas para escapar do fogo. Apesar do susto, todos conseguiram deixar o ônibus a tempo. Apenas uma jovem sofreu um ferimento leve no joelho durante a fuga e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu atendimento e passa bem.

O incêndio ocorreu a poucos metros de um posto de combustíveis, o que aumentou significativamente o risco de uma tragédia de maiores proporções. Frentistas do posto acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe do 2º Batalhão. Ao chegarem, no entanto, os militares encontraram o ônibus já completamente tomado pelas chamas.

A Prefeitura de Senador Guiomard providenciou uma van para levar os participantes do grupo junino de volta com segurança ao município. A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, isolou a área para a realização da perícia, que deverá apurar as causas do incêndio.

O ônibus fazia parte da frota escolar cedida pelo governo federal para o transporte de estudantes da zona rural. Até o momento, a Prefeitura de Senador Guiomard não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem informou se haverá reposição do veículo perdido.

