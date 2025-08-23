Geral
Vídeo: Onça-pintada ataca e mata bezerro em propriedade rural de Sena Madureira
Vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra restos do animal abatido e gera alerta entre produtores da região do Rio Macauã; ataques a rebanhos são comuns em áreas de floresta
Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp de Sena Madureira registra o ataque de uma onça a um bezerro na Fazenda Ingazeira, localizada às margens do Rio Macauã, na zona rural do município. Nas imagens, um morador mostra os restos do animal abatido e comenta a cena, alertando para o risco iminente a outros funcionários, como o caseiro Ricardo, que não estava presente no momento do registro.
Ataques de onças a rebanhos não são raros na região do Yaco, especialmente em propriedades próximas a áreas de floresta e rios, habitat natural desses predadores. O fato reforça a preocupação de produtores rurais, que temem novos prejuízos e buscam medidas para prevenir confrontos entre a fauna silvestre e a criação de gado.
Veja vídeo:
Polícia Civil prende dois suspeitos e recupera moto roubada em menos de 12 horas em Cruzeiro do Sul
Adolescente confessou participação no crime e envolvimento em outros três roubos recentes; uma réplica de arma foi apreendida com a dupla
Em uma ação rápida do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos e recuperou uma motocicleta roubada na madrugada desta sexta-feira (22), menos de 12 horas após o crime. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (21), por volta das 19h, no bairro Saboeiro, quando a vítima foi surpreendida por dois homens armados enquanto descartava lixo doméstico.
Com base em informações da comunidade e diligências imediatas, a moto foi localizada no bairro Cruzeirinho. Durante a abordagem – que contou com apoio da Polícia Militar –, dois indivíduos foram detidos: um maior de idade e um adolescente. Este confessou a autoria do roubo e admitiu envolvimento em outros três crimes similares registrados recentemente na região. Uma réplica de arma de fogo, utilizada para intimidar as vítimas, foi apreendida.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça. A integração entre as forças de segurança foi apontada como decisiva para o êxito da operação.
Homem monitorado por tornozeleira é preso com drogas durante Operação Saturação em Mâncio Lima
Exército e Polícia Militar apreendem entorpecentes, dinheiro e materiais de receptação no bairro Guarani
Durante a Operação Saturação Força Total, realizada nesta sexta-feira (22) em Mâncio Lima, interior do Acre, o Exército e a Polícia Militar prenderam no bairro Guarani um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como F.F.S.D., que cumpria pena em regime semiaberto.
Com o suspeito foram encontradas porções de cocaína e maconha dentro de uma mochila, além de três balanças de precisão e a quantia de R$ 580 em espécie. Na residência dele, os policiais localizaram ainda materiais para embalar entorpecentes e objetos oriundos de receptação, obtidos por meio de troca com usuários.
Segundo a PM, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, arremessando a mochila para dentro de casa. Ele foi abordado e reagiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.
O acusado foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. A operação foi desencadeada devido ao aumento nos índices de criminalidade relacionados ao tráfico de drogas e roubos. No total, 58 militares participaram da ação, realizando barreiras de contenção em pontos estratégicos de acesso ao município.
Acidente entre carro e moto termina em confusão em Cruzeiro do Sul
Discussão entre dois homens interrompe atendimento do Samu após colisão no bairro da Baixa
Tumulto foi registrado após parente de uma das vítimas tentar agredir motorista do carro
Na tarde deste sábado (23), um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro deixou um casal ferido em Cruzeiro do Sul, no cruzamento próximo ao cemitério, no bairro da Baixa.
As vítimas, que estavam na moto, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital. Segundo informações, ambos não correm risco de morte.
Durante o resgate, um parente do motociclista tentou agredir o motorista do carro envolvido. A situação gerou tumulto, mas foi controlada após a intervenção de um policial à paisana que passava pelo local, já que a Polícia Militar ainda não havia chegado.
Após o controle do incidente, os socorristas deram continuidade ao atendimento. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
Assista ao vídeo:
