Vídeo: Multidão acompanha cortejo fúnebre do professor Regis em Epitaciolândia

Educador e representante comercial era conhecido pelo trabalho cultural na fronteira e deixa uma filha menor de idade.

O corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, chegou na tarde desta sexta-feira (2) a Epitaciolândia, onde foi recebido por centenas de amigos e familiares em frente ao Fórum da cidade. O cortejo seguiu em meio a uma grande comoção popular até o cemitério municipal, acompanhado por carros e motocicletas.

Regis, assassinado de forma brutal na semana passada, era professor de dança e marcou sua trajetória pelo incentivo à cultura na fronteira. Ele realizava aulas de rumba em praças públicas, escolas e eventos culturais, reunindo pessoas de diferentes idades em Brasiléia e Epitaciolândia.

A despedida emocionada refletiu o carinho da comunidade por um dos personagens mais queridos da região. Regis deixa uma filha menor de idade.

