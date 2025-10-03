fbpx
Vídeo: Multidão acompanha cortejo fúnebre do professor Regis em Epitaciolândia

1 hora atrás

Educador e representante comercial era conhecido pelo trabalho cultural na fronteira e deixa uma filha menor de idade.

O corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, chegou na tarde desta sexta-feira (2) a Epitaciolândia, onde foi recebido por centenas de amigos e familiares em frente ao Fórum da cidade. O cortejo seguiu em meio a uma grande comoção popular até o cemitério municipal, acompanhado por carros e motocicletas.

Regis, assassinado de forma brutal na semana passada, era professor de dança e marcou sua trajetória pelo incentivo à cultura na fronteira. Ele realizava aulas de rumba em praças públicas, escolas e eventos culturais, reunindo pessoas de diferentes idades em Brasiléia e Epitaciolândia.

A despedida emocionada refletiu o carinho da comunidade por um dos personagens mais queridos da região. Regis deixa uma filha menor de idade.

 

 

Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja os nomes

48 minutos atrás

3 de outubro de 2025

As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Saúde, consideradas áreas estratégicas da gestão

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), o governador Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações de servidores públicos comissionados.

As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Saúde, consideradas áreas estratégicas da gestão.

Confira os atos:

  • Exonerar JERONIMO ALVINO CÂMARA do cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, nomeado pelo Decreto nº 5.116-P, de 11 de outubro de 2023.

  • Exonerar WELINGTON RODRIGO DA SILVA AGUIAR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado pelo Decreto nº 9.902-P, de 11 de março de 2025.

  • Nomear FRANCISCO THYEGO DA SILVA ALBUQUERQUE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE).

  • Nomear ALEXANDRIA JARDIM MENDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT).

  • Exonerar, a pedido, GEOVANA DA SILVA SOUZA, matrícula nº 9611495-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

  • Exonerar, a pedido, SARA ALVES DA COSTA, matrícula nº 9646400-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

  • Nomear GUSLAINY SILVA MOURA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

  • Exonerar, a pedido, JOSILENE FELIX DA ROCHA, matrícula nº 9637150-1, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), por posse em outro cargo inacumulável.

  • Exonerar, a pedido, MARLON DENIS CALIXTO LUNA, matrícula nº 9339590, do cargo de Técnico de Gestão Pública do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

  • Nomear FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE).

Populares aguardam corpo de professor assassinado para sepultamento em Epitaciolândia

2 horas atrás

3 de outubro de 2025

Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, foi morto por enforcamento e enterrado em uma cova rasa; crime abalou moradores da fronteira.

Amigos, familiares e moradores de Epitaciolândia se reuniram na manhã desta quinta-feira (2) em frente ao Fórum e ao Centro do Idoso do município à espera do corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O sepultamento será realizado no cemitério da cidade.

O professor foi assassinado na semana passada e teve o corpo encontrado cerca de uma semana depois, em uma cova rasa no quintal da residência de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que confessou ter enforcado a vítima após uma discussão.

A morte de Regis causou forte comoção popular na fronteira do Acre, já que ele era bastante conhecido e querido pela comunidade, onde atuava como professor de dança e organizador de eventos culturais.

Em frente ao local, dezenas de pessoas confeccionaram camisas, faixas e cartazes em homenagem ao professor, com mensagens de despedida e carinho. O prefeito de Epitaciolândia e outras autoridades locais também estiveram presentes para prestar solidariedade à família.

Mais informações a qualquer momento.

 

 

Senac Acre recebe Medalha do Mérito do Jubileu de Diamante da Administração

2 horas atrás

3 de outubro de 2025

Honraria integrou as comemorações dos 60 anos da regulamentação da profissão de Administração

O Senac Acre foi agraciado com a Medalha do Mérito do Jubileu de Diamante da Administração, em reconhecimento ao relevante papel desempenhado na formação profissional e na promoção da educação voltada para o setor do comércio e de serviços no estado. A honraria foi entregue durante solenidade realizada no AFA Jardim, na quarta-feira, 1º, em Rio Branco, que reuniu autoridades e representantes do sistema CFA/CRAs.

A solenidade integrou as comemorações dos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil e homenageou, ao todo, 76 profissionais e instituições que se destacaram por sua atuação e contribuição na área da Administração.

O diretor regional do Senac Acre, administrador Deywerson Galvão, recebeu a medalha em nome da instituição. Ele destacou que o significado do reconhecimento, concedido pelo órgão responsável por registrar, fiscalizar e orientar o exercício da profissão de administrador em cada estado do Brasil, é um reflexo do trabalho e da dedicação de toda a equipe. “Receber esta medalha é um estímulo para seguirmos firmes na missão de transformar vidas por meio da educação e de contribuir para o desenvolvimento do comércio e serviços em nosso Estado”, disse.

Durante a abertura do evento, a presidente do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC), Angela Maria Bessa Fleming, ressaltou a relevância da homenagem. “Ao celebrarmos este momento solene, honramos a trajetória de todos os profissionais de administração que, com dedicação, sabedoria, humildade e firmeza na tomada de decisão, vocação e paixão, contribuem para o crescimento e a transformação da sociedade”, afirmou.

Com quase 50 anos de atuação no Acre, o Senac consolida-se como um pilar para o desenvolvimento econômico e social do estado. A instituição, que sempre adaptou seus currículos às demandas do mercado, formou mais de 22 mil profissionais apenas no eixo de Gestão e Negócios nos últimos três anos. Essa trajetória reforça o compromisso e a posição da instituição como referência em qualificação para o comércio de bens, serviços e turismo.

