Flash
Vídeo: Motorista embriagado provoca acidente com quatro veículos em Brasiléia; uma pessoa fica ferida
Condutor tentou fugir da abordagem, ficou agressivo e acabou preso pela Polícia Militar
Uma guarnição da Polícia Militar presenciou, no início da noite desta quinta-feira, por volta das 18 horas, um acidente envolvendo quatro veículos em frente à garagem da Prefeitura de Brasiléia. O motorista identificado como Dieyson da Silva Carvalho, invadiu a contramão e provocou a colisão, deixando um motociclista ferido.
Segundo os militares, a motocicleta sofreu média monta, enquanto o condutor teve escoriações na perna esquerda e possível fratura. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Brasiléia. Os outros três veículos tiveram apenas danos pequenos.
De acordo com a guarnição, Dieyson apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, andava cambaleando e não conseguia responder às perguntas. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o motorista ficou alterado e violento, sendo necessário contê-lo e algemá-lo.
A equipe de trânsito foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro, mas o condutor recusou. A Polícia Militar também solicitou perícia ao local, porém o Copom informou que não havia perito disponível no momento. Diante disso, os policiais registraram imagens do acidente e orientaram os proprietários dos veículos a retirarem seus automóveis para liberar o tráfego.
Dieyson da Silva Carvalho foi levado à Delegacia de Brasiléia sem apresentar lesões, onde permanece à disposição da autoridade policial.
VEJA IMAGENS ABAIXO:
Comentários
Flash
Homem é baleado com vários tiros no bairro Cidade Nova e segue em estado gravíssimo
Vítima, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi surpreendida por atirador disfarçado de motoboy em Rio Branco
A noite desta quarta-feira (12) foi marcada por uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. A vítima, Matheus Nascimento de Menezes, de 30 anos, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi atingida por diversos disparos e está em estado gravíssimo.
De acordo com informações, Matheus havia saído para ir a um mercado e, ao retornar, foi abordado por um homem disfarçado de motoboy, nas proximidades da praça do bairro. O suspeito pediu uma informação e, em seguida, sacou uma arma de fogo, efetuando vários tiros.
A vítima tentou correr, mas foi atingida e caiu na Rua Poços de Caldas, onde o criminoso ainda realizou mais um disparo à queima-roupa antes de fugir.
Populares relataram ter ouvido entre seis e sete tiros. Um pastor que passava pelo local socorreu Matheus e foi em busca de uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o entubou ainda no local antes de levá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Matheus foi ferido no tórax, abdômen e braço esquerdo, e seu estado de saúde permanece crítico.
A Polícia Militar fez buscas na região, mas o atirador não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Flash
Acre ganha nova tecnologia para monitorar nível dos rios, chuvas e prevenção de desastres
A instalação dos pluviômetros é especialmente importante no contexto do inverno amazônico, quando várias regiões do Acre ficam vulneráveis a enchentes e alagações
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil iniciou a instalação de pluviômetros semiautomáticos nos municípios do Acre, com o objetivo de fortalecer o monitoramento do nível de água dos rios e aumentar a eficiência no acompanhamento das chuvas que afetam a região.
A cidade de Assis Brasil foi a primeira a receber o novo equipamento, na terça-feira, 11 de novembro. Nos próximos dias, os municípios das regiões do Alto e Baixo Acre também serão contemplados com a instalação dos pluviômetros, uma ação que é resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal, por meio do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).
Os pluviômetros semiautomáticos são uma tecnologia inovadora que permite registrar, de forma automática, a quantidade de chuva em um painel digital. Essa inovação elimina a necessidade de leitura manual constante, como ocorre nos modelos convencionais, proporcionando maior precisão e agilidade na coleta dos dados pluviométricos.
De acordo com o responsável pelo monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil, coronel James Gomes, o principal objetivo dessa tecnologia é a proteção de vidas. “Com o monitoramento mais preciso e rápido das chuvas, conseguimos emitir alertas antecipados e orientar as famílias que vivem em áreas de risco. Isso permite que a Defesa Civil atue com mais eficiência e a população tenha mais segurança durante momentos de crise”, destacou Gomes.
A instalação dos pluviômetros é especialmente importante no contexto do inverno amazônico, quando várias regiões do Acre ficam vulneráveis a enchentes e alagações. As novas ferramentas permitirão que as equipes de defesa civil monitorarem com maior precisão áreas suscetíveis a inundações, e contribuam para a criação de planos de contingência mais eficazes, capazes de minimizar danos e salvar vidas.
A instalação desses equipamentos nas regiões de maior risco de inundação do Acre representa um avanço importante na capacidade de resposta do Estado a desastres naturais. O Alto Acre foi a primeira região a ser contemplada com os novos pluviômetros, e a ação continuará a ser expandida para os demais municípios nas próximas semanas.
A Defesa Civil acredita que a utilização dessa tecnologia será fundamental para garantir a segurança da população, oferecendo dados em tempo real sobre as condições climáticas, e permitindo uma gestão mais eficaz de crises como as enchentes e alagamentos.
Comentários
Flash
Detran-AC publica lista de motoristas autuados com risco de suspensão do direito de dirigir; veja nomes
Motoristas acreanos autuados por infrações que podem levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram notificados em novo edital publicado nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento, emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), reúne os nomes dos condutores envolvidos em processos administrativos de multa e suspensão do direito de dirigir.
Os notificados têm até o dia 12 de dezembro de 2025 para apresentar defesa prévia ou indicar o condutor infrator.
As defesas podem ser encaminhadas pelo site www.detran.ac.gov.br, presencialmente na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou nas Ciretrans do interior do estado, conforme os horários de atendimento.
O órgão alerta que quem não se manifestar dentro do prazo terá o processo julgado à revelia, com a possível aplicação das penalidades previstas no CTB. O Detran também ressalta que o pagamento da multa não impede a suspensão do direito de dirigir.
Confira a lista:
Você precisa fazer login para comentar.