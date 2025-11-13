Vídeo: Motorista embriagado provoca acidente com quatro veículos em Brasiléia; uma pessoa fica ferida

Condutor tentou fugir da abordagem, ficou agressivo e acabou preso pela Polícia Militar

Uma guarnição da Polícia Militar presenciou, no início da noite desta quinta-feira, por volta das 18 horas, um acidente envolvendo quatro veículos em frente à garagem da Prefeitura de Brasiléia. O motorista identificado como Dieyson da Silva Carvalho, invadiu a contramão e provocou a colisão, deixando um motociclista ferido.

Segundo os militares, a motocicleta sofreu média monta, enquanto o condutor teve escoriações na perna esquerda e possível fratura. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Brasiléia. Os outros três veículos tiveram apenas danos pequenos.

De acordo com a guarnição, Dieyson apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, andava cambaleando e não conseguia responder às perguntas. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o motorista ficou alterado e violento, sendo necessário contê-lo e algemá-lo.

A equipe de trânsito foi acionada e ofereceu o teste do etilômetro, mas o condutor recusou. A Polícia Militar também solicitou perícia ao local, porém o Copom informou que não havia perito disponível no momento. Diante disso, os policiais registraram imagens do acidente e orientaram os proprietários dos veículos a retirarem seus automóveis para liberar o tráfego.

Dieyson da Silva Carvalho foi levado à Delegacia de Brasiléia sem apresentar lesões, onde permanece à disposição da autoridade policial.

VEJA IMAGENS ABAIXO:

