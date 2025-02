Vídeo: Motorista capota carro após perder controle na Estrada de Porto Acre

O programa pretende estimular reflexões e incentivar a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios ambientais enfrentados pelo país e pelo mundo

Estudantes do ensino médio da rede pública estadual já podem se inscrever no Programa Jovem Senador 2025. O prazo para participar do concurso de redação, primeira etapa da seleção, vai até 30 de abril. A iniciativa selecionará 27 alunos, um de cada estado e do Distrito Federal, para vivenciarem uma experiência única no Senado Federal, em Brasília, entre os dias 18 e 22 de agosto.

O tema da redação deste ano é “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, inspirado no lema da Conferência Rio-92, “Pense globalmente, aja localmente”. O objetivo é incentivar o protagonismo jovem na transformação de promessas e ideias em ações ambientais concretas.

A escolha do tema ocorre em um momento crucial, em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30, em Belém (PA), reforçando a importância das discussões climáticas. O programa pretende estimular reflexões e incentivar a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios ambientais enfrentados pelo país e pelo mundo.

Como participar

Para se inscrever, o estudante deve:

Estar matriculado e frequentando uma escola pública estadual;

Ter no máximo 19 anos até 31 de dezembro de 2025;

Ter disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa, de 18 a 22 de agosto.

A prova de redação será realizada na própria escola. O material necessário para a inscrição, incluindo a ficha de participação e a folha de redação, está disponível no site: senado.leg.br/jovemsenador.

Etapas da seleção

Após a aplicação da redação, cada escola seleciona o melhor texto para a etapa estadual. Em seguida, a Secretaria de Educação de cada estado escolhe o vencedor, que representará sua unidade federativa como Jovem Senador ou Jovem Senadora.

Durante a Semana de Vivência Legislativa, os estudantes terão a oportunidade de acompanhar o trabalho parlamentar, aprender sobre a estrutura do Poder Legislativo e até apresentar sugestões legislativas, que podem ser transformadas em projetos de lei. Além disso, o programa desenvolve habilidades como liderança, argumentação e negociação, incentivando a formação de cidadãos mais ativos e engajados.

Depoimento

Em 2024, a representante do Acre foi Eglaíny Inácio da Silva, aluna da Escola Craveiro Costa, de Cruzeiro do Sul, com sua orientadora, a professora Elisângela Silva. Ela destacou que o programa mudou sua visão sobre a política: “Antes, eu abominava qualquer interação com esse tema, mas, com a vivência legislativa, minha perspectiva mudou totalmente”.

O Programa Jovem Senador conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e tem como objetivo fomentar a reflexão dos jovens sobre política, democracia e cidadania. Além de proporcionar conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo, a iniciativa busca incentivar um relacionamento contínuo entre os jovens cidadãos e o Senado Federal.

Para mais informações, acesse: senado.leg.br/jovemsenador.

