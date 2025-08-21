Vídeo: Motociclista sofre grave acidente ao desviar de outra moto em Rio Branco

Jovem de 27 anos caiu em barranco e sofreu fratura exposta; condutor que teria causado colisão fugiu sem prestar socorro

O motociclista Leandro Nascimento Conceição, de 27 anos, ficou gravemente ferido após cair em um barranco ao tentar desviar de outra moto, no final da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Flamengo com a Rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, região do Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Leandro conduzia uma motocicleta modelo Titan preta no sentido bairro–Centro, quando precisou evitar a colisão com outra moto que saía da Rua Flamengo. Na manobra, acabou invadindo a contramão, entrou em um terreno baldio, derrubou estacas de arame farpado e caiu de uma altura de cerca de dois metros.

O impacto resultou em uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo no braço direito.

O motociclista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro. Moradores ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames e possível cirurgia.

A moto de Leandro foi retirada por populares antes da chegada da equipe médica. O caso não foi registrado pela Polícia Militar nem pelo Batalhão de Trânsito, e a identidade do condutor que provocou o acidente permanece desconhecida.

VEJA VÍDEO:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários