Vídeo: Motociclista fica gravemente ferido em colisão na zona urbana de Assis Brasil

Condutor que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro; vítima foi transferida para Rio Branco em estado estável

Um grave acidente entre duas motocicletas foi registrado na noite de quarta-feira (29), na Rua Doze de Maio, no bairro Nova Esperança, em Assis Brasil. A colisão deixou ferido o motociclista Antônio Souza Nascimento, de 47 anos.

Segundo informações repassadas por familiares, Antônio pilotava uma motocicleta Honda Bros de cor preta, trafegando no sentido da BR em direção ao bairro, quando um outro motociclista, que seguia no sentido contrário sem farol aceso, invadiu a contramão e provocou o impacto. Após a colisão, o segundo condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada à Unidade Mista de Assis Brasil. Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe médica de Epitaciolândia realizou a transferência para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e posteriormente para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (30).

No hospital da capital, Antônio foi encaminhado ao Setor de Traumatologia, onde foi constatada fratura exposta na tíbia direita e fratura facial do lado direito. Após avaliação, ele foi transferido ao setor de Ortopedia e permanece em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e realizou buscas na tentativa de localizar o outro motociclista envolvido, mas até o momento, ninguém foi preso.

Relacionado

Comentários