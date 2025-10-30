Acre
Vídeo: Motociclista fica gravemente ferido em colisão na zona urbana de Assis Brasil
Condutor que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro; vítima foi transferida para Rio Branco em estado estável
Um grave acidente entre duas motocicletas foi registrado na noite de quarta-feira (29), na Rua Doze de Maio, no bairro Nova Esperança, em Assis Brasil. A colisão deixou ferido o motociclista Antônio Souza Nascimento, de 47 anos.
Segundo informações repassadas por familiares, Antônio pilotava uma motocicleta Honda Bros de cor preta, trafegando no sentido da BR em direção ao bairro, quando um outro motociclista, que seguia no sentido contrário sem farol aceso, invadiu a contramão e provocou o impacto. Após a colisão, o segundo condutor fugiu do local sem prestar socorro.
A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada à Unidade Mista de Assis Brasil. Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe médica de Epitaciolândia realizou a transferência para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e posteriormente para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (30).
No hospital da capital, Antônio foi encaminhado ao Setor de Traumatologia, onde foi constatada fratura exposta na tíbia direita e fratura facial do lado direito. Após avaliação, ele foi transferido ao setor de Ortopedia e permanece em estado de saúde estável.
A Polícia Militar esteve no local do acidente e realizou buscas na tentativa de localizar o outro motociclista envolvido, mas até o momento, ninguém foi preso.
Prefeitura de Epitaciolândia promove II Ciclo Formativo com foco na alfabetização dos anos iniciais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 29, o II Ciclo Formativo, com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e promover a formação continuada dos professores da rede municipal.
O encontro faz parte das ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), desenvolvida em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.
Com o tema “Situações Didáticas de Leitura e Escrita na Alfabetização – 1º e 2º Ano”, o ciclo formativo promoveu momentos de troca de experiências e reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita, reforçando o compromisso da gestão municipal com a aprendizagem e o sucesso escolar dos estudantes.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Eunice Maia, a formação continuada é um dos pilares para o avanço da educação pública no município.
“Investir na capacitação dos nossos professores é investir diretamente na qualidade do ensino e na garantia de que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa”, destacou a secretária.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública inclusiva, participativa e de qualidade.
Sebrae leva empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Missão empresarial foi organizada em parceria com a Fieac
De 27 a 30 de outubro, um grupo de quatro empresários acreanos participa de uma missão para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac). O evento acontece em Salvador (BA) e tem como objetivo reunir as principais entidades do setor de mineração.
A feira apresenta novidades relacionadas à indústria mineral, com exposições, minicursos, congressos e rodadas de negócio, em que são destacadas novas tecnologias, equipamentos e softwares. O evento representa uma importante oportunidade de networking, de encontro com novos fornecedores e de fortalecimento da cadeia produtiva local.
Para a empreendedora acreana Edna de Lima, representante da empresa Areiacre Comércio de Importação e Exportação, a experiência foi uma oportunidade valiosa para ter acesso a novos instrumentos e descobertas.
“Me surpreendi com as novidades, com a tecnologia que nós, da área da mineração, necessitamos e que muitas vezes não temos acesso às informações sobre as inovações e o que o mercado está nos oferecendo em relação à modernidade. Tem sido uma experiência muito boa”, comenta Edna.
De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, a missão é uma oportunidade estratégica de fortalecimento do setor produtivo acreano. “Atuamos para fortalecer e ampliar oportunidades aos pequenos negócios do Acre em todos os segmentos. Participações como essa na Exposibram ajudam os empreendedores do nosso estado a abrir portas para novas parcerias, enxergar novas possibilidades e conhecer soluções inovadoras”, destaca.
Para conhecer mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre e acompanhe o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.
Gladson Cameli e Mailza Assis participam de sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do Progressistas
Governador Gladson Cameli, vice-governadora Mailza Assis e demais expoentes progressistas participaram de cerimônia proposta pelo vereador Bruno Moraes
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou na manhã desta quinta-feira (30) uma sessão soleneem comemoração aos 60 anos de fundação do Partido Progressistas (PP), legenda que tem tido atuação destacada na política acreana e nacional. A homenagem, proposta pelo vereador Bruno Moraes (PP), reuniu as principais lideranças do partido no estado.
Presentes ilustres na solenidade:
Governador Gladson Cameli (PP)
Vice-governadora Mailza Assis (PP)
Vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene
Secretário José Bestene
Ex-deputado Narciso Mendes e Célia Mendes
O evento marcou as seis décadas de trajetória do PP no cenário político brasileiro, destacando sua atuação no Acre onde se consolidou como uma das principais forças políticas estaduais. A sessão representou um momento de unificação das correntes progressistas e reafirmou a influência do partido na administração pública municipal, estadual e federal.
O governador Gladson Cameli utilizou as comemorações dos 60 anos do Progressistas para destacar o que chamou de “prova do sucesso” de sua administração: a harmonia entre os poderes. “Quando há estados que não se entendem entre o Poder Executivo municipal, estadual e federal, aqui no Acre é diferente. Passou a eleição, todo mundo desce do palanque e foca na gestão”, afirmou o governador durante o evento.
Cameli, que também preside o Progressistas, reforçou a defesa da democracia como “vitória conquistada por milhões de brasileiros” e enfatizou a importância da comunicação entre os poderes para melhorar a vida da população.
O estadista também ressaltou que a democracia deve ser constantemente preservada. “A democracia é uma vitória conquistada por milhões de brasileiros ao longo dos anos, e precisamos valorizá-la. Venho aqui não só como governador e presidente do Progressistas, mas como cidadão que defende a comunicação entre os poderes — para que juntos possamos melhorar a vida das pessoas”, disse.
Vice-governadora reforça compromisso com desenvolvimento do Acre durante celebração do partido; legenda tem incentivado participação feminina em espaços de decisão**
A vice-governadora Mailza Assis enfatizou o caráter histórico dos 60 anos do Progressistas no Acre durante celebração da legenda, destacando o compromisso do partido com o desenvolvimento do estado. “É um momento histórico: 60 anos de um partido comprometido com o Acre, com forte presença na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na bancada federal e no governo”, afirmou Mailza.
A vice-governadora também ressaltou o trabalho do partido na ampliação da participação feminina na política. “O Progressistas tem sido um grande incentivador da mulher na política, com políticas públicas voltadas para o crescimento e a representatividade feminina. Hoje temos vereadoras e deputadas atuantes, e seguimos propondo candidaturas e incentivando a presença da mulher nos espaços de decisão”, declarou Mailza, reforçando o compromisso de continuar trabalhando alinhada com todos os municípios para avançar nos projetos de desenvolvimento do estado.
