VÍDEO: Motociclista fica gravemente ferida em acidente na Via Chico Mendes, em Rio Branco
Ingred Lindoso, de 20 anos, sofreu traumatismo craniano e possível fratura na bacia após colisão com carro que invadiu preferencial
Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (1º), na Via Chico Mendes, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Ingred Lindoso Gonçalves dos Santos, de 20 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15 azul no sentido Centro–bairro quando foi atingida por um carro modelo Volkswagen T-Cross branco, que trafegava na Estrada do Amapá, no sentido bairro–Centro, e teria invadido a preferencial. A colisão ocorreu na lateral do veículo.
Com o impacto, Ingred sofreu traumatismo cranioencefálico leve, suspeita de fratura na bacia e múltiplas escoriações. A passageira do carro, Eliana do Nascimento Cardozo, de 36 anos, sofreu apenas escoriações.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro. Inicialmente atendida por uma equipe de suporte básico, Ingred precisou ser estabilizada por uma ambulância de suporte avançado e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável, mas sob cuidados médicos.
O Batalhão de Trânsito (BPTran) isolou a área para o trabalho da perícia, e os veículos envolvidos foram posteriormente removidos.
Homem é esfaqueado na antiga feira dos colonos em Sena Madureira
Vítima de 42 anos foi atacada no abdômen e transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco; agressor foi preso em flagrante por populares
Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (2), na antiga feira dos colonos, em Sena Madureira, interior do Acre. A vítima, identificada como Romero Silva Saldanha, de 42 anos, conhecido como “Fie”, foi atacada a golpes de faca e precisou ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Testemunhas relataram que Romero estava encostado em um poste próximo ao açougue do Paulão quando foi surpreendido por um homem identificado apenas como Carlinhos, que chegou em uma bicicleta. O agressor aplicou duas facadas, sendo que uma perfurou a região abdominal do lado direito.
Após o crime, Carlinhos tentou fugir, mas foi contido por populares no beco do Zé Capricho até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde passará por audiência de custódia.
Ferido, Romero foi inicialmente levado por familiares ao Hospital João Câncio Fernandes. Devido à gravidade, precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.
Segundo informações preliminares, a motivação estaria ligada a um desentendimento ocorrido na semana anterior, durante uma pescaria no seringal Talismã, propriedade da vítima. Romero não queria a presença de Carlinhos no local, o que teria gerado discussão e ameaças.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.
Homem é preso com 9,5 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de aproximadamente 9.500 maços de cigarro de origem estrangeira na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, no km 84 da BR-364, em Senador Guiomard (AC).
Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF tentou abordar uma picape. O condutor, no entanto, fugiu do veículo e tentou escapar a pé pela mata. Após uma busca, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito. Questionado sobre a fuga, o homem confessou que estava transportando cigarros contrabandeados da Bolívia.
A carga, o veículo, um telefone celular e os documentos pessoais do indivíduo foram apreendidos. O preso e todos os itens foram encaminhados à Polícia Federal em Rio Branco (AC) para os procedimentos legais.
Polícia Militar apreende adolescente com simulacro após roubo de motocicleta em Rio Branco
Mototaxista foi vítima de assalto durante corrida; veículo e pertences foram recuperados pela guarnição
A Polícia Militar do Acre, por meio do 2º Batalhão (2º BPM), apreendeu na madrugada desta segunda-feira (1º) um adolescente suspeito de roubo no bairro Santa Helena, em Rio Branco. O jovem foi detido em posse de um simulacro de pistola e da motocicleta roubada de um mototaxista.
Segundo informações da corporação, a vítima relatou que havia sido chamada para uma corrida do bairro Santa Helena ao Bom Jesus. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto e fugiu levando a Yamaha YBR 150 Factor, de cor branca, além de outros pertences.
Com o apoio do mototaxista, os policiais rastrearam o veículo até um endereço onde o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação da guarnição, o adolescente tentou fugir, mas foi contido e abordado.
O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça para os devidos procedimentos.
