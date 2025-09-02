VÍDEO: Motociclista fica gravemente ferida em acidente na Via Chico Mendes, em Rio Branco

Ingred Lindoso, de 20 anos, sofreu traumatismo craniano e possível fratura na bacia após colisão com carro que invadiu preferencial

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (1º), na Via Chico Mendes, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Ingred Lindoso Gonçalves dos Santos, de 20 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15 azul no sentido Centro–bairro quando foi atingida por um carro modelo Volkswagen T-Cross branco, que trafegava na Estrada do Amapá, no sentido bairro–Centro, e teria invadido a preferencial. A colisão ocorreu na lateral do veículo.

Com o impacto, Ingred sofreu traumatismo cranioencefálico leve, suspeita de fratura na bacia e múltiplas escoriações. A passageira do carro, Eliana do Nascimento Cardozo, de 36 anos, sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro. Inicialmente atendida por uma equipe de suporte básico, Ingred precisou ser estabilizada por uma ambulância de suporte avançado e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável, mas sob cuidados médicos.

O Batalhão de Trânsito (BPTran) isolou a área para o trabalho da perícia, e os veículos envolvidos foram posteriormente removidos.

