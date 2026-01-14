Vídeo mostra resgate dramático de homem ferido por disparo acidental em Sena Madureira

Vítima foi atingida no abdômen por armadilha de caça e retirada do local exigiu esforço de moradores em ramal alagado

Um vídeo que circulou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (13) registrou o resgate de um morador da zona rural de Sena Madureira que ficou ferido após sofrer um disparo acidental de arma de fogo. O caso ocorreu na comunidade Santa Amélia, às margens do rio Purus, com acesso pelo ramal Cassirian, no km 25 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Rio Branco.

A vítima, identificada inicialmente apenas como Jonas, foi atingida na região do abdômen por um disparo provocado pela própria armadilha que havia montado para a caça de animais silvestres.

As imagens mostram moradores enfrentando lama, chuva e um ramal de difícil acesso para retirar o homem do local e levá-lo até um ponto onde pudesse receber atendimento médico. Em um dos trechos do vídeo, é possível ver o esforço coletivo para transportar a vítima em meio às dificuldades impostas pelas condições da estrada.

De acordo com relatos, uma equipe do Corpo de Bombeiros aguardava o ferido em uma propriedade próxima para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, ele seria transferido por uma ambulância até o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. O caso segue sendo acompanhado e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

