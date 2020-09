Adriano Magalhães, de 31 anos, não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser submetido à cirurgia

Uma câmera de monitoramento de uma residência, na Rua Jerusalém, no Bairro Waldemar Maciel, flagrou o exato momento em que a dona de casa Rosilda Souza Silva da Rocha desfere uma facada no marido.

Nas imagens é possível ver a mulher correndo e logo depois o marido aparece. Os dois entraram em luta corporal e Rosilda desfere um golpe que atinge o pescoço do esposo. Adriano, após ser esfaqueado, corre, mas volta e tentar conversar com a mulher.

As imagens não mostram, mas a partir daquele momento, a vítima foi socorrida pela ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu na madrugada de domingo (20), após uma briga do casal.

Adriano Magalhães, de 31 anos, não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser submetido à cirurgia no Pronto-Socorro. Rosilda foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

