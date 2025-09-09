Vídeo mostra jovem sendo agredida por mulheres em Sena Madureira

O Presidiário Talisson de Souza Gama, conhecido como “Exu Caveira”, vai responder ação penal, (produção de provas no âmbito da justiça), pelos crimes de roubo e homicídio.

A decisão é do Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri Fábio Farias, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre.

Consta no processo, que na noite de 29 de março de 2023, Talisson Gama é mais três comparsas (não identificados) renderam um motorista de aplicativo na região do 2º Distrito da cidade.

Com o carro da vítima, o bando fez um ataque na Rua Evanderley Pereira da Silva, no Recanto dos Buritis.

Durante a ação criminosa, Edelson Ferreira Ribeiro de 40 anos, foi executado a tiros.

A vítima, estava em frente de casa, quando foi surpreendida pelos criminosos e alvejada várias vezes, sem ter qualquer chance de defesa.

A investigação da Delegacia de Homicídios, apontou que Talisson Gama, foi o responsável por planejar o ataque. Em novembro do ano passado, “Exu Caveira”, fugiu do sistema prisional da capital. Mas em fevereiro deste ano foi preso em Porto Velho, durante uma ação coordenada pelo GAECO.

Quando fugiu do presídio, Talisson Gama cumpria pena de quase 59 anos de prisão por um ataque na região da Gameleira.

Durante a ação criminosa, o motorista de aplicativo Rener da Silva Mendes morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

Ainda na decisão, que tornou o acusado réu, o juiz estabeleceu o prazo de 30 dias para a realização de audiência de instrução e julgamento do processo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários