fbpx
Conecte-se conosco

Geral

Vídeo mostra jovem sendo agredida por mulheres em Sena Madureira

Publicado

2 horas atrás

em

Foto: vídeo reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um episódio de violência ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é agredida por um grupo de mulheres, supostamente a mando de integrantes do crime organizado, segundo relatos de moradores da região.

A gravação mostra o momento em que as agressoras derrubam a vítima no chão e passam a espancá-la com socos, chutes e puxões de cabelo.

Nas imagens é possível ver que pelo menos quatro mulheres participam ativamente da agressão, enquanto outra pessoa registra a cena e algumas apenas assistem, sem intervir.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem nem sobre a identidade das envolvidas no ataque.

Com informações do Yaco News

 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Denúncia procedente Talisson Gama passa a ser réu por execução no Recanto dos Buritis

Publicado

1 hora atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

O Presidiário Talisson de Souza Gama, conhecido como “Exu Caveira”, vai responder ação penal, (produção de provas no âmbito da justiça),  pelos crimes de roubo e homicídio.
A decisão é do Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri Fábio Farias, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre.
Consta no processo, que na noite de 29 de março de 2023, Talisson Gama é mais três comparsas (não identificados) renderam um motorista de aplicativo na região do 2º Distrito da cidade.
Com o carro da vítima, o bando fez um ataque na Rua Evanderley Pereira da Silva, no Recanto dos Buritis.
Durante a ação criminosa, Edelson Ferreira Ribeiro de 40 anos, foi executado a tiros.
A vítima, estava em frente de casa, quando foi surpreendida pelos criminosos e alvejada várias vezes, sem ter qualquer chance de defesa.
A investigação da Delegacia de Homicídios, apontou que Talisson Gama, foi o responsável por planejar o ataque. Em novembro do ano passado, “Exu Caveira”, fugiu do sistema prisional da capital. Mas em fevereiro deste ano foi preso em Porto Velho, durante uma ação coordenada pelo GAECO.
Quando fugiu do presídio, Talisson Gama cumpria pena de quase 59 anos de prisão por um ataque na região da Gameleira.
Durante a ação criminosa, o motorista de aplicativo Rener da Silva Mendes morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.
Ainda na decisão, que tornou o acusado réu, o juiz estabeleceu o prazo de 30 dias para a realização de audiência de instrução e julgamento do processo.

Comentários

Continue lendo

Geral

Presidiário é condenado por execução rival na Cidade do Povo

Publicado

1 hora atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

O detento Andrei Barbosa, conhecido como “Risadinha”, foi condenado a 36 anos e 5 meses pelo assassinato de Francisco de Assis Silva de Souza de 34 anos. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada na segunda-feira, 8, no Fórum Criminal de Rio Branco.
A vítima foi executada a tiros, na manhã de 23 de abril de 2023. O crime aconteceu na rua Maria Elza Castela, na quadra 17 A, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.
De acordo com informações, a vítima estava de bicicleta, quando foi surpreendida pelos dois acusados. Andrei que estava na garupa da moto foi responsável por atirar em Francisco.
O assassinato foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.
Na época, o acusado utilizava fixadores externos na perna, por conta de um acidente. Esse detalhe ajudou na identificação do autor do crime.
A defesa de Andrei Barbosa ainda pode recorrer da sentença.

Comentários

Continue lendo

Geral

Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Um homem foi preso na madrugada do último domingo, 7, por porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no bairro Boa União, em Rio Branco. A ocorrência fez parte da Operação Guardiões da Cidade, realizada pelo 1º Batalhão.

Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo Volkswagen Virtus, de cor preta, quando foi abordado por uma guarnição. Durante a revista, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, com um carregador e 12 munições, escondida sob o banco do motorista.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos legais.

Com informações da PMAC

Comentários

Continue lendo