Um vídeo captado de câmeras de segurança mostra o exato momento em que o casal de acreanos Samuel Assis Lima de Miranda e Beatriz Aguiar colidiu a motocicleta contra uma árvore na madrugada desse domingo (25).A colisão aconteceu durante uma perseguição policial na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

Eles trafegavam em uma motocicleta modelo Fan 160 quando uma guarnição policial flagrou o casal na contramão da Avenida Jorge Teixeira e deu ordem de parada.

Segundo a polícia, o condutor Samuel não atendeu e seguiu em alta velocidade. A jovem ainda teria gritado para o homem parar, mas ele não atendeu.

A PM fez acompanhamento e uma perseguição foi iniciada. A polícia informou que Samuel entrou na Avenida Tiradentes, ainda em alta velocidade e nas proximidades da Avenida Rio Madeira acabou colidindo a moto em uma árvore. Ambos morreram no local.

Os corpos do casal chegaram ao Acre na manhã desta segunda-feira (26). Ambos estão sendo velados pelas famílias em locais separados. Beatriz é velada na casa da família, situada no bairro Conquista, em Rio Branco e Samuel é velado numa funerária localizada na rua Isaura Parente, também na capital acreana. O enterro está previsto para ocorrer às 16h no cemitério São João Batista.

Veja o vídeo:

