VÍDEO: Morador em situação de rua é brutalmente agredido após ser acusado de furto em Rio Branco

Vítima foi golpeada com ripas e martelo por quatro homens; populares prestaram socorro, mas polícia não foi acionada para investigar o caso

O morador em situação de rua Jucelio da Silva Sodré, de 36 anos, foi vítima de uma **agressão brutal** na noite desta sexta-feira (13), na Rua Coronel Fontenele, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Ele foi atacado por quatro homens, que o acusaram de furtar quatro latas de tinta da marca Coral, considerada uma das mais caras do mercado.

Segundo relatos da vítima, os agressores, que seriam membros de uma organização criminosa, o derrubaram com uma rasteira e passaram a golpeá-lo com ripas, socos e chutes. Além disso, Jucelio foi atingido na cabeça com um golpe de aproximadamente nove centímetros e teve dois dedos esmagados a golpes de martelo. Ele também apresentava hematomas nas costas, no tórax e nas pernas.

Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e Jucelio foi encaminhado inicialmente para a UPA da Baixada. No entanto, devido ao agravamento de seu estado de saúde, ele foi transferido para o **Pronto-Socorro de Rio Branco**.

Apesar da gravidade do caso, a Polícia Militar não foi acionada, e a Polícia Civil não deve investigar o ocorrido. O episódio levanta questionamentos sobre a segurança e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade na capital acreana.

