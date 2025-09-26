Vídeo: Morador de rua é atropelado ao fugir de perseguição em Rio Branco

Virgulino de Oliveira, de 50 anos, foi atingido por uma caminhonete na Avenida Getúlio Vargas após correr para escapar de um agressor

Um atropelamento mobilizou equipes de socorro na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Virgulino de Oliveira, de 50 anos, morador em situação de rua, que corria para escapar de uma perseguição quando acabou atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 branca.

Segundo relato do motorista do veículo, ele seguia no sentido bairro-centro quando, próximo ao Pronto-Socorro, presenciou uma discussão entre Virgulino e um homem, supostamente morador de um prédio da região. Durante a confusão, o agressor começou a perseguir o morador de rua, que entrou repentinamente na pista e foi atropelado.

O condutor acionou o Samu, que enviou uma equipe de suporte avançado para o local. A vítima foi estabilizada e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com um corte superficial na cabeça e escoriações pelo corpo.

O agressor fugiu logo após o acidente. A Polícia Militar registrou a ocorrência e segue em busca de identificar o suspeito.

