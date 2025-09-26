Geral
Vídeo: Morador de rua é atropelado ao fugir de perseguição em Rio Branco
Virgulino de Oliveira, de 50 anos, foi atingido por uma caminhonete na Avenida Getúlio Vargas após correr para escapar de um agressor
Um atropelamento mobilizou equipes de socorro na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Virgulino de Oliveira, de 50 anos, morador em situação de rua, que corria para escapar de uma perseguição quando acabou atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 branca.
Segundo relato do motorista do veículo, ele seguia no sentido bairro-centro quando, próximo ao Pronto-Socorro, presenciou uma discussão entre Virgulino e um homem, supostamente morador de um prédio da região. Durante a confusão, o agressor começou a perseguir o morador de rua, que entrou repentinamente na pista e foi atropelado.
O condutor acionou o Samu, que enviou uma equipe de suporte avançado para o local. A vítima foi estabilizada e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com um corte superficial na cabeça e escoriações pelo corpo.
O agressor fugiu logo após o acidente. A Polícia Militar registrou a ocorrência e segue em busca de identificar o suspeito.
Comentários
Geral
TJAC participa da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre
Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) participou, na manhã desta sexta-feira, 26, da inauguração da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), em Rio Branco. O Judiciário acreano foi representado pelo juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado.
O prédio está situado na avenida Paulo Lemos de Moura, bairro Portal da Amazônia, nas proximidades da Área de Preservação Permanente (APP) do TJAC. O local oferece às cidadãs e cidadãos um espaço moderno, acessível e confortável, propício para atender de maneira mais rápida.
Na solenidade de inauguração, o juiz Giordane Dourado, que no ato representou o presidente da Corte acreana, Laudivon Nogueira, ressaltou a parceria do governo do Estado com a Justiça acreana em prol de um meio ambiente mais adequado à comunidade.
O magistrado destacou o projeto Plantando o Futuro, iniciativa do TJAC que visa realizar, até 2030, o plantio progressivo e sustentável de 15 mil mudas de árvores, todas doadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).
A entrega da sede contou também com a presença do governador do Acre, Gladson Camelí; o promotor de Justiça Gláucio Oshiro; subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago; o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho; o presidente do Imac, André Hassem; além parlamentares, representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil.
Comentários
Geral
Justiça determina internação de adolescente que dirigia em acidente com duas mortes em Sena Madureira
Condutor, menor de idade, foi enviado a unidade socioeducativa; promotoria argumentou com gravidade do caso, que vitimou Maycon Lemos, 18 anos, e Márcio Filho, 17 anos
A Justiça determinou a internação em unidade socioeducativa do adolescente que conduzia o veículo envolvido no acidente com duas mortes na madrugada de quinta-feira (25) em Sena Madureira. A decisão atendeu a pedido do promotor Dr. Júlio de Medeiros, que destacou a gravidade do fato – a colisão na Rua Cunha Vasconcelos vitimou Maycon Diego Lopes de Lemos, 18 anos, e Márcio Farias de Moura Filho, 17 anos.
Em depoimento, o adolescente relatou que perdeu o controle do carro após atingir um buraco na via. A internação foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para atos infracionais análogos a crimes de trânsito com resultado morte.
O menor permanecerá sob medida socioeducativa pelo prazo estabelecido pela Justiça. O caso continua sob investigação para apuração de todas as circunstâncias do acidente, que chocou a cidade do interior acreano.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul
Crime foi cometido há oito anos, quando a vítima tinha 7 anos de idade; ordem judicial foi cumprida pela DEAM na manhã desta sexta-feira (26)
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem de 27 anos acusado de estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) comprovarem o crime, que ocorreu quando a vítima – hoje com 15 anos – tinha apenas 7 anos de idade.
O suspeito foi localizado e preso no bairro Miritizal. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional local, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a prisão reforça o compromisso da instituição no enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes e ressaltou a importância das denúncias para a responsabilização dos autores. O caso continua sob investigação.
Você precisa fazer login para comentar.